فصل الخريف الخريف هو موسم تتساقط فيه أوراق الأشجار بلونها الذهبي والبني، وتتزين السماء والشوارع بهذه الأوراق، موسم يمكنك فيه ارتداء الوشاح الذي خبأته في فصل الصيف والتزيّن به، كما يمكنك فيه حمل المظلية والمشي تحتها أثناء التجول في الشوارع الماطرة. وبالنسبة للعزّاب والمتزوجين فإنّ فصل الخريف هو فصل رومانسي، ومناسب جداً للسفر والاسترخاء، والمغامرة، وهناك الكثير من الدول المناسبة للسفر في فصل الخريف، اخترنا منها هذه الأربع، وهي:

4 دول مناسبة للسفر في فصل الخريف

1- كوريا

معروفة كوريا الجنوبية تحديداً بأنها أرضٌ مليئةٌ بالثقافات والتراث القديم، حيث يسعى جيلها القديم للحفاظ على تراثها، ويسعى الجيل الجديد للحفاظ على حياتها البريّة، وتعتبر زيارة كوريا أفضل طريقة لبدء هذا الفصل الجميل. يبدأ استكشاف هذه المدينة الحديثة بدءاً بالاستمتاع بمدينة سيئول والتجول فيها، مع الاستمتاع بقضاء يوم كامل بالاسترخاء باستخدام الساونا؛ إذ إنها واحدة من أكبر مراكز الساونا العملاقة، وبعد ذلك تتجه إلى سوق جاوجنج Gwangjang Market، الذي يعد واحداً من جنّات الطعام لجميع عشاق الطعام، حيث يمكنك الاستمتاع بأصناف متعددة من الطعام، مثل الكيمتشي (الطعام التقليدي المعروف فيها). وهذا ليس كل ما يمكنك الاستمتاع به في كوريا الجنوبية إذ يوجد بها الكثير لتقدمه لزوارها، منها جزيرة جيجو Jeju، التي تعد من عجائب مدينة كوريا، وتتميز بطبيعتها الساحرة وشواطئها الرائعة، كما يمكنك الاستمتاع بتسلّق الجبال فيها حيث ستجد الكثيرين يقومون بذلك. وإذا كنت من عشاق التاريخ لا بد أن تكون مستعداً لزيارة آلاف القصور فيها.

2- كندا

كندا هي أرض الابتسامات، وهي أرض عبارة عن مزيج وطني من الألوان، والثقافة، والتاريخ، وأخيرا هي أرض الجمال، كما أنّها بلد الرومانسيّة، والتاريخ، والمغامرة، كما أنها بلد رومانسية، كما تتميز بطبيعتها الخلابة، وتجد فيها تنوعاً في الثقافات والطعام، وجميع أنواع الحيوانات البرية، وتعتبر المكان المثالي للسفر في فصل الخريف. وإنّ القيام برحلة في مدينة كيبيك Quebecيجعلك تستمتع بالنظر إلى هندستها المعمارية الجميلة، وتعتبر هذه المدينة أوروبا المصغرة وقطعة من الجنة كما يقال، ولا تتوقف رحلتك في كندا عند هذا الحد، إذ لا بد من زيارة جزيرتي فكتوريا وفانكوفر، كما يمكنك مشاهدة الحيتان على طول الميناء، أمّا إذا كنت من عشاق الطبيعة يمكنك الاستمتاع بالنظر إلى شلالات نياجرا الخلّابة.

3- جنوب إفريقيا

يتجه جميع الناس لجنوب إفريقيا لمشاهدة الطبيعة والحياة البرية فيها؛ حيث تتميز بشواطئها الجميلة والمحميات المائية الرائعة، وتعتبر من أفضل الأماكن للأزواج الجدد لقضاء شهر عسل مميز، حيث يمكنكما استكشاف الكثير فيها معاً، ومن أكثر المناطق زيارة هناك كيب تاون، وتنزانيا، وغيرهما.

4- كوبا

عند سماع الموسيقى ورقصة السالسا فإنّ أول ما يتبادر إلى ذهنك دولة كوبا المتميزة بذلك، كما تتميز بشواطئها الساحرة، وتتميّز أيضاً بامتلائها بالناس الذين في حالة حب وسعادة دائمة، لذلك صنفت بأنّها واحدة من أسعد دول العالم، وعلى الرغم من اضطراب أوضاعها الاقتصادية، إلا أنها واحدة من أكثر الدول ارتباطاً من الناحية الاجتماعية، فهي فرصة جيدة للأزواج الذين يعانون من تعب وضغوطات حياتية مختلفة، وهي مدينة بقمة المتعة والرومانسية، ويفضل أن تزورها قبل الشتاء البارد.

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