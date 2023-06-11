الآن بدأ فصل الصيف وبدأت معه الجلسات الخارجية مع التواصل مع الطبيعة الخلابة والأزهار الملونة ونسمات الهواء الخفيفة، وحان الوقت للخروج من أجل الاستمتاع بحديقتك مجددًا بالهواء الطلق، وذلك من خلال تجهيز مساحات خارجية للاسترخاء وبعض المرح الصيفي إلى مساحتك الخارجية باستخدام المفروشات الناعمة والبسيطة وعناصر الديكور.

الجلسات الخارجية تعتبر جزء مهم من كل منزل فهي تعطي انطباع مميز وخلاب للمنزل، قومي بتصفح الصور المرفقة في الألبوم، والتي اخترنا لكِ ديكورات جلسات خارجية بتصاميم صيف 2023 للاسترخاء والراحة.

نصائح لاختيار الأثاث الخارجي المناسب لحديقة المنزل

من المهم قبل البدء في البحث عن أثاث خارجي تحديد احتياجاتك لأنه كل شخص لديه أفكار حول الشكل الذي يجب أن تبدو عليه مساحتهم الخارجية.

يجب اختيار مواد متينة ومقاومة للعناصر لأنه الأثاث الخارجي يتعرض لظروف الطقس المختلفة، بما في ذلك ضوء المطر والشمس والرطوبة.

يجب أن يكون الأثاث الخارجي مريح أهم من أن يكون أنيق.

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