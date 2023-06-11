البوابة - فنغ شوي هي فلسفة صينية تركز على خلق التناغم والتوازن في بيئتك. يمكن تطبيقه على أي غرفة في منزلك ، بما في ذلك الحمام. فيما يلي بعض قواعد فنغ شوي لديكور حمامك.

8 نصائح من فنغ شوي لديكور الحمام والمرايا

فنغ شوي حمامك الخاص لجلب الطاقة الإيجابية

الموقع: يعتبر الحمام مكاناً "مقززاً" في فنغ شوي ، لذلك من الأفضل تجنب وضعه في وسط منزلك ، حيث يعتبر هذا "قلب" منزلك. من الأفضل أيضًا تجنب وضعه بالقرب من الباب الأمامي أو المطبخ.

اللون: يمكن أن يكون للألوان التي تستخدمها في حمامك تأثير كبير على فنغ شوي في الفضاء الداخلي. تجنب استخدام الكثير من الألوان الداكنة أو الثقيلة ، حيث يمكن أن تخلق شعوراً بالثقل والركود. بدلاً من ذلك ، اختر ألوانًا أفتح وأكثر إشراقًا ستساعد في خلق إحساس بالخفة والتدفق.

المرايا: المرايا هي طريقة رائعة لعكس تشي (طاقة قوة الحياة) في حمامك. ضع مرآة مقابل الباب للمساعدة في عكس تشي في الفضاء. يمكنك أيضًا استخدام المرايا لخلق وهم بمساحة أكبر في حمام صغير.

التخلص من الفوضى: يمكن أن تخلق الفوضى شعوراً بالفوضى والاضطراب ، مما قد يعطل تدفق تشي في حمامك. خذ بعض الوقت لترتيب حمامك والتخلص من أي شيء لا تستخدمه أو لا تحتاجه.

النباتات: تعتبر النباتات طريقة رائعة لإضافة الحياة والطاقة إلى حمامك. اختر نباتات يسهل العناية بها وتزدهر في البيئات الرطبة.

الروائح: يمكن أيضًا استخدام الروائح لتحسين فنغ شوي في حمامك. اختر الروائح المهدئة والاسترخاء ، مثل اللافندر أو البابونج.

الصوت: يمكن أيضًا استخدام الصوت لتحسين فنغ شوي في حمامك. قم بتشغيل الموسيقى الهادئة أو أصوات الطبيعة أثناء وجودك في الحمام للمساعدة في خلق إحساس بالهدوء والسكينة.

باتباع قواعد فنغ شوي هذه ، يمكنك إنشاء حمام مريح وجذاب.

8 نصائح من فنغ شوي لديكور الحمام والمرايا

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لتحسين فنغ شوي في حمامك:

حافظ على غطاء المرحاض مغلقًا. سيساعد هذا على منع تشي من التدفق في البالوعة.

نظف الحمام بانتظام. سيساعد ذلك في الحفاظ على الطاقة في الحمام إيجابية ومتدفقة.

تجنب استخدام الكيماويات القاسية في الحمام. يمكن أن تلوث هذه المواد الكيميائية الهواء وتعطل تدفق تشي.

استخدم منتجات التنظيف الطبيعية. هذه المنتجات أقل ضررًا بالبيئة وستساعد في الحفاظ على الطاقة في الحمام إيجابية.

أضف بعض اللمسات الشخصية إلى الحمام. يمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل الصور أو الأعمال الفنية أو النباتات. ستساعد هذه اللمسات الشخصية على جعل الحمام يبدو وكأنه مساحتك الخاصة.

باتباع هذه النصائح ، يمكنك إنشاء حمام مريح وجذاب. سيساعدك هذا على بدء يومك وإنهائه بملاحظة إيجابية.

8 نصائح من فنغ شوي لديكور الحمام والمرايا

نصائح لاستخدام المرآة في الحمام:

الموقع المناسب للمرآة. ضع مرآة مقابل الباب. سيساعد ذلك على عكس طاقة قوة الحياة في الحمام.

المرآة مقابل الباب في الحمام تجنب وضع المرايا مقابل المرحاض مباشرة. يعتبر هذا أمرًا سيئًا من فنغ شوي ، حيث يمكن أن يعكس الطاقة السلبية مرة أخرى في الحمام.

المرآة مقابل المرحاض في الحمام إذا كان لديك حمام صغير ، ففكر في استخدام مرآة لجعله يبدو أكبر. يمكنك القيام بذلك عن طريق تعليق مرآة على الحائط المقابل للنافذة ، أو بوضع مرآة على ظهر الباب.

المرآة على الحائط مقابل النافذة في الحمام فنغ شوي يمكنك أيضًا استخدام المرايا لخلق وهم بمزيد من الضوء الطبيعي في حمامك. ضع مرآة بالقرب من النافذة أو علق مرآة على السقف.

المرآة بالقرب من النافذة في الحمام عند اختيار مرآة لحمامك ، ضع في اعتبارك الشكل والأسلوب. يوصي خبراء فنغ شوي باستخدام المرايا المستديرة أو البيضاوية ، حيث يقال إن هذه الأشكال تعزز الحظ السعيد.

المرآة المستديرة في الحمام يمكنك أيضًا إضافة لمسة شخصية إلى المرآة باستخدام إطار يعكس أسلوبك. فقط تأكد من تجنب استخدام المرايا ذات الحواف الحادة ، حيث يقال إن هذه الأشكال تعزز سوء الحظ.

من المهم ملاحظة أن فنغ شوي هي ممارسة معقدة وذاتية. لا توجد طريقة واحدة صحيحة لاستخدام المرايا في حمامك ، وما يصلح لشخص ما قد لا يصلح لشخص آخر. أهم شيء هو استخدام حدسك واختيار ما يناسبك.

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