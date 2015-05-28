فنغ شوي: نصائح هامة حول استغلال الطاقة الإيجابية في المنزل

عندما يتعلق الأمر بتحديد قطع الأراضي والمباني، وواجهة المنازل، ووضع الديكور وحتى التخطيط للحدائق أول شيء سيأتي إلى أذهاننا هو تدفق الطاقة المستمر والأحساس الجيد.

ويركز علم فنغ شوي على هذه النقاط جميعها وعلى بناء ممرات إيجابية للطاقة وحجز للطاقة السلبية.

بعض القواعد العامة جدا لتطبيق علم فنغ شوي في تصميم المنزل هي: -

الباب الرئيسي: يجب أن يكون الباب الرئيسي أكبر باب في المنزل، وينبغي ألا يفتح الباب إلى منطقة المطبخ. وعلاوة على ذلك مكان الباب الرئيسي أمر بالغ الأهمية، وسوف يختلف تبعا لاتجاه ومحور المنزل، ولكن بشكل عام الأبواب التي تقع على الاتجاهات الرئيسية تعتبر سيئة.

المطبخ: ماذا نأكل، أين نأكل وكيف نأكل كلها ترتبط بعلم الصحة والحيوية. ومن هنا فأن موقع المطبخ أمر حيوي للانسجام العام في المنزل. المطبخ يحتوي على عناصر مختلفة تعمل جنبا إلى جنب أو يمكن أن تكون متعارضة مثل الماء والنار (موقد / الكهرباء)، والمعادن (أواني) وما إلى ذلك. ولكن تحديد مكان الموقد وحوض الغسيل أمر هام جدا فالمصادر المائية يجب أن تكون بعيدة عن النار تماما.

غرفة النوم الرئيسة: هذا أحد أهم الغرف في المنزل. يقال أن النوم العميق يأتي عندما نتحد مع المصدر، وبالتالي إذا كنا ننام بعمق فسوف نستيقظ بنشاط في اليوم التالي. ونوعية النوم هي أكثر أهمية بكثير من مدة النوم. وبعض المواقع تعتبر أكثر ملائمة للنوم السليم من غيرها لذلك ابحث عن الوضعية التي تناسبك. ويفضل استخدام السرير المصنوع من الخشب، فهو دافئ مقارنة مع السرير المعدني، الذي غالبا ما يكون باردا وجافا.

غرفة المعيشة: هذه الغرفة هي ملاذ للاسترخاء لجميع أفراد العائلة. يقول فنغ شوي أن الجزء المركزي أو "تاي تشي" من المنزل لا يعتبر مناسبا جدا للانشطة الرئيسية فهو أقل مكان يحصل على طاقة كونية، لذلك فمن الافضل أن تحتل غرفة المعيشة المنطقة الوسطى وبالتالي تصبح مكانا للاسترخاء. بالاضافة الى ذلك يحذر فنغ تشوي من وضع الارائك في القطاع الشمالي الشرقي المعروف بقطاع المعرفة ومحاولة وضعها في الجنوب الغربي من الغرفة.

الحمامات (المنافع): في الأيام السابقة كانت المراحيض بعيدة عن البيت الرئيسي، واليوم اصبحت جزءا من غرفة النوم. على العموم، يجب أن لا تكون المراحيض قريبة جدا من المطبخ، فطاقة الغذاء وطاقة المرحاض غير متوافقة.

فنغ شوي يذكرنا بالعلاقة الأساسية بين الأرض والإنسان والكون. وعن طريق تكييف هذه المبادئ في حياتنا، يمكننا أن نخلق بيئة صحية متناغمة.