رائحة العرق عند الأطفال: الأسباب، العلاج، وأهم النصائح!

من أسباب رائحة العرق عند الأطفال السمنة والإفراط في إفراز الهرمونات

من مشاكل الأطفال التي تعاني منها أغلب الأمهات التعرق الزائد مع أنّ العرق شيء طبيعيّ وصحيّ فهو ينظّم درجة حرارة الجسم، ويخرج الفضلات من الجسم ولكن الكثير يعاني من العرق الزائد، الذي يتسلّل إلى الملابس فيسبّب الإحراج والتوتر ويبدأ بالبحث عن طرق علاجية للتخلّص من هذه المشكلة.

وفي هذا المقال سنتحدث عن أسباب رائحة العرق عند الأطفال وطرق علاجها وأهم النصائح:

أسباب رائحة العرق عند الأطفال:

- أسباب وراثيّة فإذا عانى الوالدان من مشكلة التعرّق قد يصاب الأولاد بهذه المشكلة.

- السمنة والإفراط في إفراز الهرمونات مثل إفرازات الغدد الصماء والغدّة الدرقية.

- عدم تنظيف الملابس بشكل جيّد يسّبب التعرّق.

- نوعية الطعام التي يتناولها الأطفال وخاصّة الوجبات السريعة.

- البلوغ المبكر للأطفال يسبّب التعرّق والرائحة الكريهة.

علاج رائحة العرق عند الأطفال:

- خل التفاح: يعدّ خلّ التفاح من أفضل الطرق للتخلّص من مشكلة العرق؛ وذلك عن طريق استخدام القطن لفرك المنطقة التي تتعرّق بعد غسلها بالماء، ويترك طوال الليل وفي اليوم الثاني يستحمّ الشخص ويضع مزيل العرق.

- الميرمية: تعمل كدواء، وهي غنية بالمغنيسيوم وفيتامين B، وتستخدم هذه العشبة عن طريق إضافة بعض من أوراق الميرمية المجففة وغليها في الماء وتترك حتى تصبح درجة حرارتها مثل حرارة الغرفة وذلك ثلاث مرات في اليوم لعدّة أيّام.

- الشاي الأسود: يستخدم بإضافة كيس أو اثنين من أكياس الشاي مع ماء ساخن في وعاء لمدّة عشر دقائق، وبعد ذلك يفرك بها تحت الإبطين للسيطرة على التعرق، أمّا إذا كانت المشكلة في اليدين أو القدمين فالعلاج يكون عن طريق نقعهم في الماء نفسه لمدّة نصف ساعة مرة واحدة باليوم وذلك لفترة حتّى تزول المشكلة.

- عصير الطماطم: يحتوي على خصائص الدواء القابض؛ بحيث يعمل على تقليص المسام وسد القنوات التي تفرز العرق، ويستخدم عن طريق شرب كوبين من عصير الطماطم الطازج يوميّاً لمدّة أسبوع، وفي الأسبوع الثاني يشرب كوب واحد كل يوم، ويمكن وضع عصير الطماطم على أجزاء الجسم التي تتعرق ويترك لمدّة ربع ساعة، ثمّ شطفه بالحمام مرّة واحدة حتى يحصل التغّير.

- عصير الليمون: من العلاجات الفعّالة فهو يحتوي على الخاصية الحمضية التي تعمل على خفض مستوى الهيدروجين للبشرة، ويستخدم عن طريق تقطيع الليمون الطازج إلى قطعتين والفرك بنصف ليمونه تحت الإبطين، ويترك حتّى يجفّ وبعد ذلك الإستحمام مرة واحدة يومياً.

ولمن يعاني من الحساسية من الليمون يمكن تخفيض عصير الليمون بنصف كوب من الماء والفرك لمدّة عشر دقائق.

- استخدام الكريمات الموضعية ضد البكتيريا، واستخدام المضّادات الحيوية ضد البكتيريا تؤخذ عن طريف الفم.

- عصير الخيار وهو وسيلة طبيعية فعّالة لإزالة العرق لاحتوائه على المغنيسيوم.

- كذلك في نهاية الاستحمام يمكن استخدام سائل الديتول فهو يقتل البكتيريا المسبّبة للتعرّق.

نصائح:

- الإكثار من شرب الماء خلال اليوم.

- ارتداء الملابس الفضفاضة والقطنية، والابتعاد عن الملابس المصنوعة من النايلون.

- تجفيف المنطقة تحت الإبطين قبل وضع مزيل العرق.

- الإكثار من تناول الخضروات والفواكه، والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالتوابل التي تزيد التعرق.

- الحدّ من التوتر فهو من الأمور التي تزيد التعرّق عن كثير من الناس.

- تجنّب تناول الوجبات السريعة فهي تزيد من التعرّق.

- تجنّب التعرّض لأشعةّ الشمس لفترة طويلة وخاصّة في فصل الصيف.

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