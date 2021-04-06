رامين حار بزبدة الفول السوداني

تعد إضافة زبدة الفول السوداني إلى الرامين سريع التحضير طريقة سهلة لترقية هذا الطعام المريح غير المكلف بمزيد من النكهة والبروتين...

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني طبيعية

1 ملعقة كبيرة صلصة ثوم حار

1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا

1 ملعقة كبيرة سكر بني

1 أوقية عبوة رامين فورية (بدون توابل)

1 بصلة خضراء مقطعة إلى شرائح

الطريقة:

تمزج زبدة الفول السوداني مع صلصة الثوم الحار وصلصة الصويا والسكر البني في وعاء حتى يتكوّن من عجينة ناعمة.

احضر قدرًا صغيرًا من الماء ليغلي على نار عالية. بمجرد الغليان ، خذ نصف كوب من الماء وحركه مع معجون الفول السوداني والفلفل الحار حتى يشكل صلصة ناعمة وسهلة الطعم.

أضف نودلز الرامين (بدون كيس توابل) إلى الماء المغلي واتركه يغلي لمدة 2-3 دقائق ، أو حتى تنضج النودلز.

صفي النودلز، ثم أعدها إلى القدر مع إطفاء الحرارة. تُسكب صلصة الفول السوداني على الوجه وتُقلب حتى تمتزج. ضعي فوقها شرائح البصل الأخضر وقدميها على الفور.

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