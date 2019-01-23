الحاملة تعتبرُ غذاءً متكاملاً

من الحميات التي أثبتت جدواها وفاعليتها في إنقاص الوزن وفي وقت قاسي، هي ما يعرف بـ"رجيم الحاملة".

الحاملة من النباتات الزراعيّة، من فصيلةِ القطانيّات، تشتهرُ منطقة البحر الأبيض المتوسّط وإيطاليا بزراعتها، وقد أطلق عليها هذا الاسم لأنّها تحملُ حبّات الحمّص الأخضر، وللحاملة فوائدُ جمّة، كما تعتبرُ غذاءً متكاملاً،؛ بسبب احتوائها على نسبٍ عالية من الفيتامينات، والأملاح المعدنيّة، والعناصر مثل: الحديد، والكالسيوم، والفسفور، والكبريت، والألياف، والكربوهيدرات، والبروتين، والدهون غير الضارّة، إليكم الرجيم:

وجبة الفطور:

1- ابدأي بشرب كوبين من الماء بدرجة حرارة الغرفة.

2- ثم اشربي كوباً من النسكافيه ولكن دون إضافة سكر أو قومي بإضافة سكر الريجيم

3- تناولي على الفطور شريحتين من التوست الأسمر أو رغيف خبز أسمر صغير مع قطعة صغيرة بحجم ملعقة طعام من اللبنة.

5- تناولي ثمرة خيار أو خس.

6- بعد نصف تقريباً أو ساعة تناولي علبة زبادي صغيرة خالية الدسم.

الوجبة الخفيفة رقم (1):

- ثمرة فاكهة كبيرة أو ثمرتان مثل "موز أو تفاحة".

وجبة الغداء

- اشربي كوبين من الماء أولاً، ثم تناولي 3 كاسات حجم كبير من الحاملة (يفضل عدم وضع الملح والفلفل).

الوجبة الخفيفة رقم (2):

كوب من الشاي الأخضر ويمكنك تناول حفنة من المكسرات النيئة "جوز، لوز، زبيب، كاجو".

وجبة العشاء:

- اشربي كوبين من الماء، ثم تناولي 3 كاسات حجم كبير من الحاملة (يفضل عدم وضع الملح والفلفل).

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