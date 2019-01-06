الأطعمة الممنوعة في رجيم الكربوهيدرات الحبوب المُختلفة بأنواعها

يقوم رجيم الكربوهيدرات بشكل أساسي على مبدأ إنقاص الوزن من خلال زيادة حرق الدّهون المخزّنة بالجسم للحصول على الطّاقة الّلازمة، ويحدث ذلك كنتيجة لانخفاض مستويات الإنسولين المُرتبط بانخفاض استهلاك الكربوهيدرات في النّظام الغذائي. ولتفصيل هذه العمليّة، فإن الهضم الأوّلي للكربوهيدرات المُعقّدة يقوم بتحويلها إلى سكريّات بسيطة تُعرف باسم سكّر الجلوكوز، ويتم إطلاقها في مجرى الدّم لتعمل كوقود للجسم، وعند ارتفاع مستويات الجلوكوز بالدّم فإن مستويات الإنسولين سترتفع أيضاً بهدف المُساعدة على توصيل الجلوكوز للخلايا واستخدامه كطاقة للقيام بأنشطة الجسم المُختلفة، ثُم يتم تحويل الفائض من هذا الجلوكوز في الكبد والعضلات وغيرها من أجزاء الجسم لاستخدامه لاحقاً كطاقة، أو قد يحوّل إلى دهون تخزّن في الجسم.

وفي هذا المقال سنتحدث عن الأطعمة المسموحة والممنوعة في رجيم الكربوهيدرات:

الأطعمة المسموح بها في رجيم الكربوهيدرات:

- الخضراوات الطّازجة دون المُعلّبة منها.

- الّلحوم غير المُعالجة والدّواجن والأسماك والبيض.

- البقوليّات باستثناء الحمص، وال"bean sprouts"، وفول الصويا، والماش والفول العادي.

- الألبان المصنوعة منزليّاً التي تتطلّب التخمير لمُدة لا تقل عن 24 ساعة.

- الفواكه والعصائر دون إضافات.

- المكسّرات كالفستق غير المقشور وزبدة الفول السّوداني الطّبيعيّة.

- زيت الزّيتون، وزيت الذّرة، وزيت جوز الهند، بالإضافة لزيت فول الصّويا.

- شرب الشّاي الخفيف والقهوة.

- الخردل والخل.

- الجيلاتين غير المنكّه.

- السّكرين.

الأطعمة الممنوعة في رجيم الكربوهيدرات:

- أنواع السّكر المُختلفة، كالفركتوز المالتوز، سكر القصب، وغيرها من السّكريات، وخاصّة الأنواع المُعالَجة منها.

- جميع الخضراوات المُعلّبة.

- الحبوب المُختلفة بأنواعها وأي شيئ يُصنع منها، كالقمح والشّعير والأرز والحنطة السوداء و الصويا.

- بعض البقوليّات كالحمّص وفول الصّويا وغيرها.

- الخضار ذات التكوين النّشوي، كالبطاطا والجزر الأبيض وأعشاب البحر وما شابه ذلك.

- أنواع الّلحوم المُعالجة والمُعلّبة.

- الحلوى والشّكولاتة والخرّوب.

- الزّيوت والدّهون التجاريّة، كزيت الكانولا، والمايونيز التجاري، والكاتشب التجاري، وخل البلسمك، ودقيق الخبز، بالإضافة إلى السّمن الصناعي. منتجات الألبان مثل الحليب، والّلبن التّجاري، إلى جانب مجموعة أجبان الرّيكوتا، والموزريلّا، وجبنة الكوتاج ، وجبن الفيتا، والأجبان المُعالجة، والجبنة الكريميّة، وجبنة الدَّهن، وما عدا ذلك من أنواع الأجبان فهي مسموحة، ومن منتجات الألبان الممنوعة أيضاً القشطة الحمضية ومخيض اللبن.

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