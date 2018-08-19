رجيم ينقص كل يوم كيلو... مجرّب!

الريجيم السريع لإنقاص الوزن بسرعة خلال بعض المناسبات

الريجيم السريع لإنقاص الوزن بسرعة خلال بعض المناسبات مثل قبل الزفاف أو المقابلات الشخصية حيث يعمل على تنحيف الجسم بمعدل كيلوجرام يومياً حيث يعد رجيما مناسبا لاحتوائه على ثلاث وجبات رئيسية تضمن عدم الجوع قليلاً والإحساس بالشبع.

إن كنت تعانين من الوزن الزائد وترغبين بخسارة وزنك بسرعة فائقة، نقدم إليك ريجيم يمكنك من خلاله خسارة كيلو يومياً، لكن إياك واتباع هذا الريجيم إن كنت تعانين من فقر الدم أو فقر أي من الفيتامينات والمعادن في جسمك لأن هذا الريجيم صعب جداً ولم يوصف من قبل طبيب.

إليك جدول الريجيم الأسبوعي لتخسري كيلو كل يوم خلال أسبوع:

الإفطار يومياً: كأسان من الماء، ويمكنك شرب فنجان قهوة.

أما الغداء والعشاء فيختلفان كل يوم:

السبت والأحد:

الغذاء: قطعة لحم بقري "ستيك" مشوية مع سلطة مكونة من الخس والطماطم والخيار والجزر بدون زيت، مع القليل من الليمون والملح.

العشاء: طبق سلطة.

الإثنين والثلاثاء:

الغذاء: بيضتان مسلوقتان وطبق سلطة.

العشاء: سلطة فقط.

الأربعاء والخميس:

الغذاء: خيارتان وعلبة صغيرة من الزبادي خالي الدسم.

العشاء: خيارتان فقط.

الجمعة:

الغذاء: تفاحة.

العشاء: تفاحة.

ملاحظة: ننصحك بتناول المكملات الغذائية كالحديد وفيتامين بي 12 وفيتامين سي والزنك وغيرها من الفيتامينات الضرورية للجسم خلال فترة الريجيم.

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