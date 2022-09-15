بداية نتمنى الصحة والعافية لجميع مرضى سرطان الثدي، يعتبر شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، وسوف نتحدث في هذا المقال عن الغذاء لمرضى سرطان الثدي والغذاء المناسب لهم، بالإضافة إلى العلاج الذي يتلقوه في المراكز المتخصصة.

هناك متخصصون تغذية في مراكز أمراض السرطان وأمراض الدم، ينصحون بتناول وجبات غذائية وأنواع معينة من الفواكة والخضار واللحوم، هل طريقة غذاء مرضى سرطان الثدي تنطبق على طريقة غذاء مرضى السرطانات الأخرى؟

الأطعمة المسموحة لمرضى سرطان الثدي 2022

الفواكه

الخضار

الحبوب الكاملة

البقوليات

مصادر البروتينات النباتية؛ مثل العدس والمكسرات

مصادر البروتينات الحيوانية؛ مثل الدجاج والديك الرومي

الأسماك الدهنية؛ مثل السلمون

رجيم سرطان الثدي 2022

تناول كميات أقل من الملح وتجنب المواد الحافظة.

تقليل تناول الكحول.

تناول المزيد من الأغذية النباتية مثل الحبوب والخضراوات والفواكه والبقوليات.

تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء وتجنب اللحوم المصنَّعة.

تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية والمشروبات سكرية.

فوائد رجيم سرطان الثدي

تناول الخضار والفاكهة والحبوب الكاملة والسمك والدجاج تُقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي مرةً أخرى .

التخلص من الوزن الزائد.

يساعد رجيم سرطان الثدي من تقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

خفض خطر الإصابة بالسكري.

حميات غذائية للوقاية من سرطان الثدي

حمية البحر الأبيض المتوسط

حمية البحر الأبيض المتوسط وهي تكون بتناول مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخضار والفواكه، بالإضافة إلى الحبوب والبذور والمكسرات، وكما يشتمل هذا البرنامج الغذائي على الفاصولياء، وزيت الزيتون، ومنتجات الألبان، والبروتينات مثل البيض والدواجن والأسماك ولكن بكمياتٍ أقل.

إن اتباع نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي يمكن أن يُخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي، ومن الممكن أن يؤثر بشكلٍ إيجابي على معدل وفيات سرطان الثدي؛ لذا فهو يُعتبر برنامج رجيم سرطان الثدي المناسب لدى الكثير من النساء، شريطة استشارة الطبيب المختص وأخصائي التغذية قبل اتباعه، علماً أن الأبحاث العلمية أظهرت أيضاً، أن هذه الحمية قد تُساعد في تحسين جودة النوم وتخفيف الألم وتعزيز الصحة العامة للجسم.

الحمية النباتية

الحمية النباتية تقوم بشكلٍ أساسي على تناول أطعمة مثل الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب والبذور والمكسرات، وينصح باتباع نظام غذائي نباتي بهدف الوقاية من الإصابة بالسرطان.

ولا بد للنظام الغذائي النباتي أن يكون صحياً ومتوازناً، بحيث يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية للجسم، ويشتمل على كميات كافية من البروتين والسعرات الحرارية، بالإضافة إلى الدهون الصحية، وهنا تبرز أهمية استشارة أخصائي التغذية تفادياً لأي خطر قد يُهدد الصحة جراء اتباع هذه الحمية.

حمية الكيتو

حمية الكيتو هي حمية عالية الدهون ومنخفضة الكربوهيدرات، وتعتمد على الانقطاع التام عن جميع الكربوهيدرات وذلك بهدف إدخال الجسم بالحالة الكيتونية التي تجعل الجسم يحرق الدهون المُخزنة من أجل الحصول على الطاقة.

أظهرت بعض الدراسات أن رجيم الكيتو مفيد في علاج أنواع معينة من السرطان، إلا أنه لم يُثبت فعاليته في علاج سرطان الثدي على وجه التحديد، علماً أن هذا النظام الغذائي يمكن أن يُغير التوازن الكيميائي في الجسم، الأمر الذي يُشكل خطراً على الصحة، ويعتبر تحديد البرنامج الغذائي المناسب والكميات الغذائية ضمن الوجبات اليومية ونوعية الطعام، كلها عوامل تختلف من حالةٍ لأخرى؛ لذا يجب تحديدها بالتعاون مع الطبيب المعالج وأخصائي التغذية.

الأطعمة الممنوعة في رجيم سرطان الثدي

الأطعمة غير المطبوخة مثل السوشي والمحار أو المكسرات النيئة

يجب الحرص على طهي اللحوم والأسماك والدواجن جيداً قبل تناولها

ضرورة تجنب الأغذية التي بقيت خارج الثلاجة لفترة تزيد على 3 أيام.

الأغذية الحارة أو الحمضية أو المقرمشة

شرب الكحول قد يرفع خطر عودة الإصابة بسرطان الثدي والوفاة بسببه

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شهر التوعية حول سرطان الثدي