البوابة - هل تفكر في قضاء رحلة ممتعة مع العائلة في عيد الفطر؟ لما لا تفكر في رومانيا ، بلد القلاع والحصون والتاريخية والطبيعة الجذابة، تملك رومانيا سحراً خاصاً وجاذبية لا تضاهى بين دول أوروبا تعالوا نتعرف على بعض الحقائق الهامة عنها.

رحلات عيد الفطر: رومانيا بلد القلاع التاريخية

حقائق عن رومانيا

عاصمة رومانيا هي بوخارست وتضم حوالي 2،2 مليون شخص. ثاني أكبر مدينة اسمها كلوج نابوكا (0.5 مل) تليها تيميسوارا وياسي وكونستانتا. تقع رومانيا في أوروبا الشرقية ، وهي تحتل المرتبة التاسعة بين أكبر الدول الأوروبية من حيث المساحة مع جغرافيا غنية ومتنوعة ومناظر طبيعية لا تصدق. تحتل رومانيا المرتبة السادسة من حيث عدد السكان (حوالي 19 مليون) وتتألف من 85 % من الرومانيين و البقية من الأقليات العرقية الأخرى مثل المجريين والألمان والإيطاليين والأتراك وبروما. رومانيا عضو في الناتو منذ عام 2004 وجزء من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007 .

هناك العديد من الأسباب التي تجعل زيارة رومانيا تستحق اهتمامك. تشمل أهم مناطق الجذب السياحي ما يلي:

1. قلاع القرون الوسطى بدءًا من قلعة بران الشهيرة أو قلعة كورفين أو قلعة بويناري أو قلعة راسنوف أو قصر بيليس الملكي السابق الذي بناه الملك كارول الأول.

2. مواقع التراث العالمي لليونسكو: كنائس ماراموريس الخشبية التي يبلغ عمرها 400 عام أو كنائس بوكوفينا المطلية التي يبلغ عمرها 500 عام أو قلعة سيغيسوارا التي يبلغ عمرها 700 عام أو أطلال داتشيان أو دير هوريزو

3. محمية جبال الكاربات البرية أكسبت هذه المحمية رومانيا لقب آخر محمية برية في أوروبا.

4. قصر البرلمان يمزج المعالم الشيوعية مع المباني التاريخية والعمارة في العصور الوسطى ، بما في ذلك مدن العصور الوسطى مثل براسوف وسيبيو وسيجيسوارا وتارجو موريس في وسط البلاد

5. مناطق جذب فريدة مثل Turda Salt Mine أو Hoia Baciu المليئة بالغابات أو الطريق السريع الشهير Transfagarasan.

6. محمية دلتا الدانوب هي ثالث أفضل محمية في العالم وموطن لأكثر من 160 نوعًا من الطيور

رحلات عيد الفطر: رومانيا بلد القلاع التاريخية

أهم مناطق الجذب في جولات رومانيا

هناك سبب مشهور آخر لزيارة رومانيا وهو الحياة الريفية التي تشبه العودة بالزمن الى الخلف ومتحف التاريخ الحي الساحر. القرى الصغيرة المنتشرة حول التلال الخلابة حيث تم الحفاظ على أسلوب حياة بسيط وسلمي وقديم بشكل جيد من قبل القرويين المضيافين الذين يزرعون طعامهم ويحافظون على حياة المجتمعات التقليدية.

هناك ثلاث مناطق تقليدية يمكن أن يكون أفضل تجربة فيها ويعيش كل منها بثقافتها الخاصة ومأكولاتها الرومانية النموذجية:

ترانسيلفانيا أشهر وأبرز معالم السياحة الرومانية. المنطقة الإثنوغرافية الشهيرة Maramures (الشمال الغربي) بكنائسها الخشبية الشهيرة والأزياء الشعبية بشعبية أيضًا. بوكوفينا (الشمال الشرقي) بكنائسها المرسومة التي يبلغ عمرها 400 عام وتقليد الرسم على البيض .

نصيحة سياحية: إذا كنت ترغب في تجربة حقيقية وأصلية للريف الروماني ، فستحتاج إلى 3 أيام على الأقل في أي من هذه المناطق!

رحلات عيد الفطر: رومانيا بلد القلاع التاريخية

الثقافة والجولات التاريخية

يشبه التاريخ الروماني مسلسل "لعبة العروش" ولكن بدون الجزء الخيالي: عند تقاطع الإمبراطوريات العثمانية والنمساوية المجرية والروسية (السوفييتية لاحقًا) ، فإن التاريخ مليء بالتقلبات والمنعطفات. دائمًا ما يقع بين الحروب والغزوات والهيمنة الأجنبية (ومن هنا تعدد القلاع والمواقع التاريخية).

بالنسبة للثقافة والشعب الروماني ، سترى أن الرومانيين ودودون للغاية ومضيافون ويحبون الاستمتاع بالحياة والطعام والتواصل الاجتماعي.

بشكل عام ، الإقامة والوجبات والتجارب تعتبر أرخص بنسبة 30-40% في رومانيا مقارنة بمعظم دول أوروبا الغربية (مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا) ، وأرخص بنسبة 15-30% مقارنة بالوجهات السياحية الأخرى في جنوب شرق أوروبا (مثل كرواتيا واليونان).

بشكل عام ، ستحصل على القيمة مقابل المال التي تحصل عليها في رومانيا للأنشطة السياحية (مثل الجولات المصحوبة بمرشدين وتذوق النبيذ والأكل الفاخر والمنتجع الصحي والتذاكر وما إلى ذلك) ستكون مرتفعة جدًا.

حتى لو كانت أسعار الإقامة والطعام في المدن السياحية (بوخارست وكلوج وبراسوف وسيبيو) أكثر تكلفة مقارنة ببقية البلاد ، فهناك الكثير من الخيارات لكل ميزانية ؛ وعند الذهاب إلى المدن الصغيرة أو المناطق الريفية، تكون الأسعار أقل بنسبة 30-50٪.

المصدر: رومانين فريند

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