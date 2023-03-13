البوابة - تقع العقبة في أقصى جنوب الأردن، وهي المدينة الساحلية الوحيدة في الأردن، والمركز الإداري لمحافظة العقبة. وتعرف بجوهرة البحر الأحمر لموقعها وطبيعتها الخلابة.

العقبة جوهرة البحر الأحمر ومركز جذب للسياح

تاريخ العقبة

عندما يلتقي الخيال والشمس والبحر بسحر وأجواء العصور القديمة ، يمكن للزائر أن يجد نفسه ، في أي وقت من السنة ، في منتجع العقبة على البحر الأحمر الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر ، والذي كان في العصور القديمة الميناء الرئيسي للشحنات القادمة من البحر الأحمر. والمعروف بأسماء أيلا ، وأيلانا ، وإيلانا ، وأيلات ، وإيلة ، وآيلا ، وويلا.

نادرًا ما تنخفض درجة الحرارة في الشتاء عن 20 درجة مئوية وغالبًا ما تكون أكثر دفئًا بدرجات قليلة. يكون الطقس حارًا في الصيف ، حيث تصل درجات الحرارة في النهار غالبًا إلى 35 درجة مئوية ، لكن نسيم البحر يجعلها محتملة.

العقبة جوهرة البحر الأحمر ومركز جذب للسياح

عامل الجذب الرئيسي

تعد مدينة العقبة الساحلية هي الأكثر شهرة في جنوب الأردن، وتعتبر مقصداً للأثرياء والمشاهير في الشرق الأوسط بفضل منتجعاتها الفخمة وشواطئها الممتدة ومشاهد الحياة الليلية المفعمة بالحيوية والمراسي حيث تنتظر صفوف من اليخوت الفاخرة لنقل الضيوف إلى البحر الأحمر . كما تبرز معالم المدينة - من الآثار القديمة إلى مسجد العرض - عناصر رائعة من الثقافة الإسلامية وتاريخ الشرق الأوسط.

أما عامل الجذب الرئيسي فهو موقعها الفريد كوجهة للشمس في الشتاء وساحلها الجذاب المطل على البحر الأحمر، والغوص، والرياضات المائية ، والمنتجعات الساحلية ، والمتاحف والمتنزه المائي.

السياحة في العقبة

تم تصنيفها كأحد أفضل الوجهات السياحية لعام 2023 من قبل موقع "تريب ادفايزور" TripAdvisor . ومن أبرز النشاطات التي يمكنك القيام بها في العقبة:

الغوص - تعد المدينة قاعدة للغوص في الشعاب المرجانية للبحر الأحمر. حيث يوصي الموقع الزوار والسياح بالاستمتاع بسحر الأردن من الشمال إلى الجنوب، واستكشف المراكب والحطام المخفي في البحر الأحمر وتجربة الحياة المائية عن طريق المشاركة في مغامرات الغوص. حيث تتوفر مواقع غطس متاحة للمبتدئين أقصى عمق (9 أمتار) أو للغواصين المعتمدين (25 مترًا). وتشمل الجولات معدات الغطس ووقت السباحة ، مع توفر معدات للسباحين الأقل خبرة.

الرحلات البحرية - استمتع بإطلالات غامرة على البحر الأحمر عن طريق الرحلة البحرية في قوارب ذو قاع زجاجي. شاهد الشعاب المرجانية ، وأسراب الأسماك ، وحتى السفن الغارقة تحت الماء. يمكنك أيضاً القيام بصيد الأسماك، والغطس السريع، وتناول عشاء رومانسي في أحد القوارب الخاصة.

زيارة البحر الميت - اكتشف العديد من المواقع الأردنية المذهلة، والاسترخاء في أحد أروع البقاع في العالم عن طريق التخطيط لقضاء يوم كامل في البحر الميت والاستمتاع بوقتك في أدنى نقطة في العالم.

زيارة وادي رم - وصف لورنس العرب وادي رم الأردني بأنه شاسع ، يتردد الصدى ، ويشبه هضبة الآلهة. كما وصفه موقع التراث العالمي لليونسكو ، بأرض العجائب من الكثبان الرملية القرمزية والجبال الجرانيتية والوديان المثيرة ، يمكنك زيارة وادي رم في نصف يوم فقط وهو وقت كاف لالتقاط صورة أجمل غروب شمس رومانسي في الصحراء.

وسائل النقل المتاحة للسفر إلى العقبة

يمكن الوصول إلى العقبة بسهولة من جميع أنحاء العالم عن طريق الجو والبر والبحر. هناك رحلات جوية من جميع المطارات الرئيسية إلى عمان عاصمة الأردن أو مباشرة إلى مطار الملك حسين الدولي فيها ، ويمكن للزوار القادمين من وجهات مختلفة إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان مساء الجمعة السفر إلى العقبة يوم السبت الساعة 1:15 صباحًا. وتصل هناك الساعة 2:10 صباحًا ، حيث تتوقف الرحلة من يوليو حتى نهاية أغسطس ومن يناير حتى نهاية مارس. يمكنك أيضًا الوصول إليها عبر العبارة أو القارب السريع من طابا ونويبع في شبه جزيرة سيناء المصرية.

أهم الفنادق السياحية في مدينة العقبة

فندق كمبينسكي العقبة البحر الأحمر المنارة ، فندق لاكشري كوليكشن ، سرايا عائلة حياة ريجنسي العقبة انتركونتيننتال العقبة ، أحد فنادق IHG موفنبيك موفنبيك منت دبل تري من هيلتون العقبة فندق اوريكس العقبة فندق العقبة سيتي

المصدر:

jordan-travel.com / TripAdvisor

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