رحلة الإسراء والمعراج 2022

رحلة الإسراء والمعراج وقعت هذه الحادثة الدينية في سنة 10، وكان عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينها 50 عامًا، الإسراء والمعراج فرع من الإيمان بقدرة من الله تعالى ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والهدف من هذه الرحلة هو إظهار قدرة الله تعالى والتحدي الأكبر بالروح والجسد والإعجاز لو بالروح لكن يجب أن تؤمن أن قدرة الله عظيمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم غالي على الله.

سبب رحلة الإسراء والمعراج

عندما ذهب النبي محمد إلى الطائف وقام اهل المدينة بايذائه ورموا الحجارو عليه، في هذا الوقت دعا النبي هذا الدعاء المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، إن لم يكن بك عليّ غصب فلا أبالي.

لجار رد الله بـ رحلة الإسراء والمعراج كأن ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الأرض اذوك تعالى لترى مقامك في السماء.

هدف رحلة الإسراء والمعراج

1- تكريم النبي صلى الله عليه وسلم

2- تطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم

3- حفظ التسامح في قلب النبي

قصة الإسراء والمعراج

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نائماً في بيت عمتي عاتكة، فجائني جبريل وأيقظني، فطفت بالبيت ثم أتى بالبراق وهو حيوان يطير لا يعرفه البشر، فحملني عليه ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته حتى وصل بي إلى المسجد الأقصى.

وصل النبي المسجد الاقصى ليلاً، تخيل النبي في القدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأفصى الذي باركنا حوله.

ربط النبي البراق في حائط عند المسجد الاقصى لأنه طريقة حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها اتقان، لا يعرف أن يعيش إلا بالاتقان، وللأسف حائط البراق الآن هو حائط المبكى.

دخل النبي المسجد الاقصى ووجد اجتماع رهيب أعظم اجتماع في التاريج، كل الأنبياء الله من آدم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، تخيل يا عزيزي القارىء المشهد 2400 نبي و300 رسول منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم ليصلون معه في المسجد الاقصى.

لماذا نزلوا جميع الأنبياء والرسل إلى المسجد الاقصى؟

صلة الماضي بالحاضر والمستقبل، كأن الإسلام هو الخيط الذي يربط ويجمع بين الأديان كلها منتهى التعايش برحمة، لكن من الذي سوف يصلي إمام، فقال جبريل: تقدم يا محمد صلي بالأنبياء إماماً، وسوف يصلي وراه سيدنا عيسى، موسى، داود، سليمان لأن من سوف يكون هو المسئول عن المسجد الأقصى.

لقى النبي في كل سماء من السموات نبي من الأنبياء:

في السماء الاولى: آدم

في السماء الثانية يحي وعيسى

في السماء الثالثة: يوسف

في السماء الرابعة: إدريس

في السماء الخامسة: هارون

في السماء السادسة: موسى

في السماء السابعة: سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

ويتقدم النبي ويرتقي أكثر بعد السماء السابعة ومعه جبريل عليه الصلاة والسلام، ويقف جبريل ويقول لسيدنا محمد تقدم يا محمد وحدك فأنت إذا تقدمت اخترقت، وأنا إذا تقدمت احترقت.

وصل النبي إلى سدرة النتهى للقاء الله، كلم الله بلا واسطة مثل موسى عليه السلام، وهناك فرض الله علينا الصلاة العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء في المعراج ، معراج المؤمن الصلاة.

الفرق بين الإسراء والمعراج

الإسراء خروج النبي في الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أما المعراج صعود النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العليا.

فضل ليلة الإسراء والمعراج

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ليلة الإسراء والمعراج تحكي حدثاُ مهماً لا يتقادم عبر الزمان ولا يختلف من مكان إلى مكان، لانه درس مهم، دروس جمعتها ليلة، سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أراد الله أن يلقن في شخصه الأمة بأكملها بأنه من داخل المحنة تولد المنحة، فلن تأتي المنحة إلا بعد محنة.

فضل ليلة الإسراء والمعراج إثبات نبوءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصدقها، رفع مكانة المسجد الأقصى، إثبات بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء بعد أن صلى بجميع الأنبياء إماماً، تواضع النبي بالرغم من المكانة العالية التي حصل عليها بوصوله إلى سدر النتهى إلا أنه كان متواضعاً.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

فضل شهر شعبان والأعمال المستحبة فيه