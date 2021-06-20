رسائل تسهل التواصل مع من يتجاهلك

نشعر جميعا بالإحباط عندما يتجاهلنا شخص ما نكترث لأمره، وحينها قد تمر الساعات وكأنها سنين، ولكن إذا كان هذا الشخص يتجاهل محاولات التواصل عن قصد، ويرى الرسائل ولكنه يرفض الرد، فيمكن أن تكون صيغة الرسالة غير مناسبة، ولذلك نسرد فيما يلي الرسائل المناسبة:

"هل انت بخير؟ انا قلقة"

هذا هو أهم سؤال تسأليه لهذا الشخص إذا لم يرد عليك، فسؤالك عن حالته الحالية سيجعله يعرف أنكِ حريصة على التحدث إليه، وبغض النظر عن الموقف، سيكون من المرجح أن يرد.

"أنا هنا من أجلك عندما تريد التحدث"

في بعض الأحيان يمر الناس بمشاكل، وقد تشمل طريقتهم في معالجة الموقف عدم التحدث إلى الآخرين والانعزال، وإذا لم تكوني متأكدة مما إذا كان صديقك يواجه مشكلة، فلا تفترضي على الفور أنه لا يريد التحدث إليك، وأرسلي له هذه الرسالة.

"أنا حزينة لأننا لا نتحدث الآن"

يمكن أن يكون التعبير عن مشاعرك للشخص الآخر فعالًا إذا كنت تريدين أن يستأنف المحادثات معك، يمكن أن يقلل هذا من المسافة في العلاقة إذا تم التعبير عنه بصدق ويسمح أيضًا لهذا الشخص بمعرفة أنك تهتمين به حقًا.

" حدث هذا لي اليوم ..."

إذا لم تكوني قد تحدثت مع الشخص منذ مدة، فيمكنك كسر الجمود مرة أخرى عن طريق إرسال رسائل نصية إليه حول واقعة مضحكة أو مثيرة للاهتمام حدثت معك، حيث يتيح ذلك له معرفة أنك ما زلت مهتمة به بما يكفي لإخبار بعض الحكايات الغريبة.

"أنا آسفة وأحترم مساحتك"

إذا كنت قد أسئت لهذا الشخص بأي شكل من الاشكال، فمن الضروري أن تعتذري لإصلاح الأمور.

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