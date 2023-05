هل تبحثون عن أجمل عبارات التهنئة بقدوم عيد الاستقلال الأردني 77 - 2023 للعائلة والأحباب؟ سنقدم لكم في هذه المقالة أجمل رسائل تهنئة بقدوم عيد الاستقلال الأردني 77 - 2023، إذ يمكن إرسالها عبر الرسائل الإلكترونية أو نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

رسائل تهنئة بقدوم عيد الاستقلال الأردني

كلمة بمناسبة عيد الاستقلال، نُهنئ جميع الأردنيين بعيد الاستقلال، ونبارك للوطن ولأبنائه الغيورين على حاضره ومستقبله تحت ظل الراية الهاشمية، وكل عام والوطن، والقائد، والشعب بألف خير.

في 25 من أيّار هو يوم عزّك ومجدك يا وطني الحبيب الغالي الأردن، كل عام وأرضك وشعبك وقائدك بألف خير، دامت المناسبات السّعيدة في ديارنا عامرة في كلّ عام.

أعاد الله هذه المناسبة عيد الاستقلال الأردني 77 - 2023 على البلاد سنوات وسنوات، وهي تتزين بثوب العزّة، والخير، والأمان بإذن الله، وكل التهنئة الخالصة للشعب الأردنيّ الواحد ولسيد البلاد حفظه الله ورعاه.

في عيد استقلالك موطني نُعلي الهامات علو السماء، ونشرّف الرؤوس بلباسها تاج العز والفخار، ونبعث في النفس أجمل وأرق مشاعر الولاء، ونسطّر على أرضك الطاهرة أجمل عبارات الفداء، وكل عام وموطني الغالي بألفّ ألفّ خير.

إنّنا نُفاخر الدنيا بأسرها بذكرى الاستقلال 77 وغرّة أعيادنا، هنيئًا لنا يا وطني بك، وهنيئًا لك بأبنائك أصحاب الهامات العالية التي ما انحنت إلّا لبارئها، وكل عام وشعبنا الطيب والأمة العربية بألف ألف خير.

ها هي الأيام تقترب، ويقترب معها عيد الاستقلال الأردني الذي يحمل في طياته أجمل ذكريات الماضي، التي تهب بنسماتها العطرة على سماء الوطن، لتقول له كل عام وأنت يا وطني بألف خير في عيدِ استقلالك الميمون.

عيد استقلالك 77 يا وطني كان فرحًة للعرب الأحرار، كان انعطافاً في تاريخ منطقتنا العربية عندما فتحَ الباب على مصراعيه أمام استقلالات عربية أخرى، كل عام والأردن وقائد البلاد بألف ألف خير.

في عيد الاستقلال الأردني 2023 وطني، ذلك الحب الكبير الذي لا يتوقف، وذلك العطاء الذي لا ينضب، أيّها الوطن المترامي الأطراف، أيّها الوطن الذي حبه متوغلًا في القلوب، أنت فقط من يبقى حبه، وأنت فقط من نحب، كل عام والبلد بألف خير.

حبُّ الوطن أقوى من كل منطق، وطني، أيّها الوطن الغالي الحاضن للماضي والحاضر، أيّها الوطن، يا من أحببته منذ الصغر، وأنت من تغنى به العشاق، وأطربهم ليلك في السهر، أنت كأنشودة الحياة، وأنت كبسمة العمر، كل عام وأنت بألف خير يا وطني الحبيب.

في يوم الاستقلال الأردني 77 نرفع جميع الرّايات عاليًة في السّماء، ونلبس على رؤوسنا تاج العزّ والفخار بتاريخ الأجداد الأبطال.

تهنئة بعيد الاستقلال بالانجليزي

.All the ways of sacrifice and love will bring you to your homeland

.No matter how you are far away from homeland you can not deny that you have left your heart in it

.The most beautiful thing in life is to protect your homeland from all danger as you protect yourself

.Love of the homeland, like love of the mother, both are innate love implanted within us and grows every day

عبارات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال الجزائري

من أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال الجزائري طريق الاستقلال تغسله دماء الشهداء.

لا شيء أحب إليّ مـن حـرية وطني العزيز الغالي.

انظر إلى الشعوب الأسيرة حتّى تدرك قـيمة استقلال شعبك.

المستعمر يفرض عليك لوناً واحداً وشكلاً واحداً حسب مزاجه، بل هو يسلب منك دينك وإنسانيتك.

يكون الاستعمار أحياناً، استعماراً الفكر، والهوِية، والمعتقد الديني.

في عيد استقلالك يا وطني الجزائر نُعلي الهامات علّو السماء، ونُشرف الرؤوس بلباسها تاج العزّ والفخار، ونبعث في النفس أجملَ وأرقَّ مشاعر الولاء ونسطّر على أرضك الطاهرة، أجمل عبارات الفداء.

كلّ عام وموطني الغالي بألف خير.

عبارات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال المغربي

كل عام والمغرب الغالي وملكها وشعبها بألف خير.

أقدم كل الحب والاحترام والمباركات للشعب المغربي في يومهم.

كل عام والشعب المغربي العظيم المقاوم بكل خير وسعادة وفرح.

كل الحب لك يا دولة المغرب في يوم استقلالك وجعل الله أرضك مفعمة بالسلام دوما.

بارك الله في وطني الحبيب الغالي المغرب وجعل كل أيامه سعادة واستقرار.

شعار عيد الاستقلال 77

كلمة عن عيد الاستقلال للاذاعة المدرسية

توّجْتُ باسمكَ أشعاري فصار له

فمُ الزّمانِ على الأحقاب قيثارًا

أردنّ .. يا وطناً رقّتْ نسائمه

وطابَ سهلًا وأنجادًا وأغوارًا

يحتلُّ أسمى مكانٍ في ضمائرنا

من الضّلوعِ له شيّدْنا أسوارًا

مهدُ الحضارةِ آي النّور منه سرَتْ

تَهدي العوالمَ بلداناً وأقطارًا

مفاخرٌ غنّتْ الدّنيا بروعتها

كما يغنّي حداةُ البيد سُمّارًا

أعْظِمْ بيومٍ يزيّن المجدُ مفرقَه

آساده سطّروا التاريخ أحرارًا

السّيف في يدهم كالقّ مُنْجَرِدٌ

لا يعرفون بوجه الموتِ إدْبارًا

ضحَّوْا بأرواحهم كي يستقلّ حمىً

سما عَلاءً وأبطالًا وآثارًا

يومُ العُلى عيدُ الاستقلال تنفحُهُ

عرائسُ الخُلْدِ أزهاراً ونُوّارًا