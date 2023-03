البوابة - ​عيد الفصح المجيد هو أحد الأعياد الدينية المهمة عند أصحاب الدين النصراني، والذي يحتفل به المسيحيون في أنحاء العالم، ويصادف في 9 نيسان 2023، وتتضمن الاحتفالات في الكنائس النصرانية الصلوات والخدمات الدينية والترانيم والتلاوات من الكتاب المقدس، بالإضافة إلى الزيارات بين العائلات والأقارب والأصدقاء، وتبادل الرسائل والتهاني والهدايا، وفيما يلي نقدم لكم أجمل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفصح المجيد 2023:

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفصح المجيد 2023

من بستان يسوع وريحانة أهديك الورد بكل ألوانه وأهنيك بالعيد قبل آوانه.

من أجمل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفصح المجيد 2023، يا زهرة في البستان يا جميل كأرز لبنان كل يوم وأنت قلبك بالمسيح مليان.

خير وحب، وفرحة قلب، ونعمة رب، عيد سعيد يا أطيب قلب.

يا طيور العذراء زوريهم ومن كاس الخلاص اسقيهم، وبعطر المسيح عطريهم، بعد الضلمة يجي نهار وبعد الصلب يجي أنوار قلت أهني وأقول لكل حبيب أخرستوس أنستي أليسوس أنستي، هذه رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفصح المجيد 2023.

ليكن الصليب رمزاً للافتخار ليكن القبر نهاية الانكسار، لتكن القيامة هي الانتصار، ليكن السيد المسيح سيد القرار.

الجمعة آلالام والسبت نور والأحد قام وزلزل القبور المسيح قام بالحقيقة قام.

يا للعجب السماء والأرض يسعان مجد الله لكن الله يشتهي أن يسكن فيك بالروح القدوس.

ضع الرب يسوع أمام عينيك، ضع الكتاب المقدس بين يديك ضع العالم وشهوته تحت قدميك قلبي يسلم على الغاليين ويبعث ورد وفل وياسمين ويقولكم كل سنة وأنتم طيبين.

الحجر مرفوع والكفن موضوع ولا توجد دموع لأنه قد قام يسوع بالحقيقة قام يا فرحنا وهنانا مسيحنا صلب وفدانا قام وأحياناً وغفر خطايانا.

يا طيور العذرا زوريهم، وبماء الورد رشيهم، وبعيد القيامة هنيهم، يا ملائكة السماء زوريهم، وقبل الناس فرّحيهم، وبقيامة المسيح هنيهم، هذه أجمل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفصح المجيد 2023.

بالأمس يموت، واليوم نور، والأحد قام، وزلزل القبور المسيح، قام بالحقيقة قام عين ربنا شايفاك وبأيده ماشي معاك وقلبة يشتاق سكناك .

العذراء بثوبها تغطيك ألب بنوره يحميك يسوع بقلبه مخليك وبقيامتة أهنيك مع لحظات قيامة يسوع تنطفي شموع وتشتعل شموع أتمنى لك عيد سعيد مع يسوع.

معايدة عيد الفصح بالانجليزي

Happy Easter! Let’s celebrate the salvation that the resurrection brings.

Sending you joyful hugs. May all of your dreams and wishes come true this Easter

The stone was rolled away from the door, not to permit Christ to come out, but to enable the disciples to go in.”

Easter says you can put truth in a grave, but it won’t stay there

Where man sees but withered leaves, God sees sweet flowers growing

Jesus cannot forget us; we have been graven on the palms of his hands

Easter says you can put truth in a grave, but it won’t stay there.

The spirit of easter is all about Hope, Love and Joyfull living. Happy Easter!

Celebrate the day that our Savior has resurrected! Be blessed and have a meaningful Easter.

Easter is a Holy day, not just a Holiday. Have a wonderful Easter!

Easter is a reason to live and Easter is something to celebrate every day of your life.

Easter is a time of new life for all that we celebrate at this time of the year.

معايدات عيد الفصح المسيحي 2023

نور القيامة يغطيك، وكفن الرب يحميك.. وبقيامته بيعلن عن حبه ليك، وأنا جاى اهنيك وأقولك: عيد سعيد!

جانا فى صوره إنسان، اتضرب واتصلب واتهان، الجمعه علشانا مات، والأحد صعد للسموات.

​الشمس ترسل حباً ذهبياً، والقمر يرسل حباً فضياً،أما يسوع المسيح بقيامته يرسل لك حباً أبدياً.

الحجر مرفوع، والكفن موضوع، ولا توجد دموع لأنة حقا قام يسوع.

