فوائد وأضرار صوم الأربعين يوم هذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال، يعتبر الصوم في المسيحية هو الإمساك عن الطعام والشراب لفترة من الزمن لغرض التقرب إلى الله في توبة وإيمان، وفي الكتاب المقدس عادة ما يجتمع الصوم مع الصلاة، وصوم المسيحي يكون بناءاً على محبته لله والتذلل إليه والإنكسار، وهناك 7 أنواع من الصيام المسيحي، والأكل الصيامي يكون خالي من الدسم.

فوائد وأضرار صوم الأربعين يوم

فوائد صوم الأربعين يوم

صوم الأربعين يوم يسيطر على مستويات السكر في الدم لأنه غني بالالياف.

من فوائد صوم الأربعين يوم أنه يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

صوم الأربعين يحمي الشرايين والقلب ويسيطر على ضغط الدم.

يتميز أنه عالي بمضادات الأكسدة المتنوعة والقوية والتي تحارب الجذور الحرة وتحمي الخلايا، مما يساهم في الوقاية من أمراض القلب وزيادة وتقوية المناعة.

يعمل صوم الأربعين يوم على الوقاية من أمراض السرطان يقلل من فرص الإصابة بسرطان البروستاتا.

يساعد صوم الأربعين يوم في الحفاظ على وزن الجسم أو كتلة الجسم أقل مما يؤدي إلى تقليل الإصابة بالزيادة في الوزن.

من فوائد صوم الأربعين يوم أنه يساهم في تقليل كمية الأملاح "الصوديوم " وبالمقابل يعمل الصيام على زيادة البوتاسيوم من تناول الفواكة والخضار مما يؤدي التقليل من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

يساعد تناول الفواكه والخضروات الجسم في عملية الهضم وتيسيرها والتخلص من الفضلات.

أكل المسيحيين في الصيام

في الصيام المسيحي لا يمكن تناول المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والبيض، الحليب، الألبان، ويمكنهم تناول المنتجات النباتية بأنواعها المختلفة مثل البقوليات والخضار والفواكه.

عدد ساعات صيام المسيحيين

عدد ساعات صيام المسيحيين يستمر 50 يومويكون منهم 40 يوم هي أيام الصوم التي تسبق أسبوع الآلام فضلًا عن أسبوع الآلام بما فيه سبت النور بالإضافة إلى أربعة أيام تعويضية عن أيام الآحاد التي يتم الإفطار فيها وهذا هو المتعارف عليه في أغلب الكنائس.

عدد أيام صيام المسيحيين في السنة

عدد أيام صيام المسيحيين في السنة هو٢٠٠ يوم.

أضرار صوم الأربعين يوم

من أضرار صوم الأربعين يوم هو الإصابة بنقص في أحد أنواع العناصر الغذائية الضرورية مما قد يؤدي هذا النقص في هذه العناصر إلى الكثير من الأمراض مثل قلة التركيز وفقر الدم، وهشاشة العظام.

العناصر التي تقل عند صوم الأربعين يوم

نقص فيتامين فيتامين د، ب12، والثيامين، والنياسين.

نقص الزنك والكالسيوم الضروريين لسلامة العظام .

نقص الحديد وحمض الفوليك بما أن معظم مصادره الجيدة الامتصاص.

نقص حمض اللينوليك والريبوفلافين.

نقص في العديد من الأحماض الأمينية التي قد لا تكون مصادرها الأطعمة النباتية.

صوم الأربعين يوم يؤدي إلى تراكم أحماض أمينية معينة في الجسم نتيجة أخذ نوع محدد فقط وعدم التنويع فيها ولفترة زمنية طويلة، وايضاً الامتناع عن البروتين الحيواني مما يؤدي إلى تحولها إلى دهون وتخزينها في الجسم.

موعد صيام المسيحيين 2022

يصادف موعد صيام المسيحيين الأربعين يوم الأربعاء الموافق 9 آذار 2022.

إيجابيات وسلبيات الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا

ماذا تفعل عند إصابتك بكوفيد-19 بعد الجرعة الأولى من لقاح كورونا ؟