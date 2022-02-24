رسائل عن العيد الوطني الكويتي 2022

رسائل العيد الوطني الكويتي 2022، هذا ما سنتناوله في هذا المقال، يصادف يوم غد العيد الوطني الكويتي 25 فبراير من كل عام، ويحرص الشعب الكويتي في هذه المناسبة على الاحتفال بعدة طرق مختلفة.

وتقام في هذه المناسبة الكثير من الفعاليات الوطنية مثل اطلاق الالعاب النارية واقامة الحفلات الغنائية وصنع الحلوى وتبادل التهاني، بالاضافة لانطلاق مسيرات السيارت التي تحمل اعلام دولة الكويت، كما يتبادل الشعب الكويتي رسائل التهنئة بهذه المناسبة

كم باقي على يوم الوطني الكويتي؟

يصادف العيد الوطني الكويتي 2022 في يوم 25 فبراير من كل عام.

رسائل العيد الوطني الكويتي 2022

كل عام والشعب الكويتي بألف خير.

كل عام والكويت الحبيبة وشعبها وحكامها سالمين من كل شر وأذى.

إلى الشعب الغالي والحكام الغاليين والكويت الغالية دمتم سالمين وكل عام وأنتم بخير.

أهنئكم يا الشعب الكويتي على يوم عيدكم الذي تم فيه استلال وحرية هذه الأرض الغالية.

كل عام والأمة الكويتية بصحة وعافية كل عام وأنتم بخير دامت لنا الكويت من أعرق الأمم.

كل عام وحكام وشعب الكويت بخير وسلامة وصحة وستر وعافية دمتم ودامت الكويت.

شعر عن العيد الوطني الكويتي 2022

يا وطنا دام عزك شامخ والدين سيرة *** مارضينا غير ارضك نسكن ونعشق ثراها

انتمي لك والفخر لي شخص وارضه جزيرة *** من يلوم اللي يحبك ام وتغلي ضناها

يا لكويتي بس اسمك لا لمع في كل ديرة *** والله انه تاج اكبر من على هامة سناها

شعب ودستور وأمه ترتوي من فيض خيره *** لا عدمنا من حكمنا ولا نسينا من بناها

من شمالك لي جنوبك كل شبر فيه غيره *** حاسدك ربي يعينه مادرى انه ما نساها

يحتمي بك رغم غيضه اه ياشين البصيره *** وين ماترحل عيونه يرجع ويذكر سماها

كل حرف لا كتبته غير اسمك استشيره *** وين يا كلي تمهل ارفق ولملم حلاها

ايه احبك يا بلادي دون شك ودون حيره *** كل عرق لا نشدته قال ينبض من غلاها

يحفظك رب كريم من صودايف عسيره *** يا منار الحق للي ضاعت حقوقه لقاها

دام صباح الاحمد يقودك سيري دروبك يسيره *** والمواطن في يمينه خط ما نبغى سواها

ايه احبك يا بلادي دون شك ودون حيره *** كل عرق لا نشدته قال ينبض من غلاها

يا فديتك بالمشاعر والا روحي لك ذخيره *** ما تردينا من اول كيف لاجت في سواها

كلام عن العيد الوطني الكويتي

كلام عن العيد الوطني الكويتي، دامت الكويت مشرقة ومزدهرة وتخطو في طرقات النجاح والنمو والازدهار.

كلام عن العيد الوطني الكويتي، دام حكام الكويت وحفظهم الله لها وبارك في جهودهم التي بذلت لأجل ارتقاء بلادي الغالية.

من لي غيرك يا وطني الحبيب لأتغنى به عشقًا وحبًا فأنت هو من أسميته غالي وعزيز.

حماك الله يا وطني يا خيرة الأوطان وأزهى البلدان دمت لنا ودام عزك ومجدك.

كلام عن العيد الوطني الكويتي، إني أجدد ولائي وانتمائي وحبي لك يا وطني الغالي وكويتيتي الحبيبة، روحي أقدمها في سبيلك يا وطني الغالي.

صور العيد الوطني الكويتي 2022

10 أماكن مميَزة لقضاء عطلة العيد الوطني الكويتي