البوابة - يصادف عيد شم النسيم في 17 نيسان/أبريل 2023 وهو من الأعياد الزراعية الكونية الخاصة بالقدماء المصريين، وأصبح مؤخرًا احتفال إجتماعي يحتفل به المصريين بسبب تغير الطبيعة، وفي مصر القديمة كانت اسم "شمو" يعني بالهيروغليفية "الحصاد" وهي نفس الكلمة التي كان يطلقها المصريون القدماء على فصل الصيف، فهو بالنسبة لهم فصل الحصاد، إلى أن تطورت الكلمة لتصبح "شم" في اللغة القبطية، وهي تعد نوع من اللغات المصرية القديمة لكن بحروف يونانية، وفيما يلي نقدم لكم أجمل الرسائل عن شم النسيم 2023:

رسائل عن شم النسيم 2023

في فصل الربيع نقول لكم كل عام وأنتم بألف ألف خير.

رسالة عاجله إلى كل واحد احذر هناك فسيخ قادم في الطريق، نرجو الاستعداد بالخس والبصل توخي الحذر.

ورد وربيع وشم النسيم وتهاني بس هتفضلي احلي وردة في حياتي كل سنة وانتي طيبة يا .

سوف أتوقف عن التنفس حتى تكون معى في وسط الورد نحتفل ونغنى أغنية عن شم النسيم وتعطيني هدية مكتوب عليها اغلي حبيب انت يا نور عيوني.

الدنيا ربيع والجو بديع قفلي علي كل المواضيع قفل قفل قفل بقي واسمع الكلام.

اشتاق وبكل حرف أهواك وأخاف ولو بعدت عني مش ننساك وانتظر شم النسيم من اجل أن أتنفس معاك.

هي كلمه أقولها ليك من قلبي احب وأذوب في هواك ورد الدنيا مش يكفي كل سنة وانتي احلي وردة.

قلبي محتاج ليك وبنبضه يسقيك وبحنانه يدفيك وبشم النسيم يهنيك.

ابعت لك سلامي مع الطير واسبق الناس والغير وأقلك كل شم نسيم وأنت بخير.

حبيت اسلم باليمين ابوس الخد والجبين اهديك ورد وياسمين بمناسبة شم النسيم.

عيد الربيع علينا هل، والقلب من بعدك مل، ارجع بقى وبطل هبل.

عبارات تهنئة بشم النسيم

قبل ما تلبس الزعبوط وتجيب زمارة وتقول توت كل شم نسيم وانت فرحان و مبسوط.

لينا ناس محبوبين ومن القلب قريبين حبينا نقوللهم كل سنة وانتم طيبين.

كل سنة والدنيا احلي بين ايديك .. كل سنة والضحكة في عنيك .. كل سنة وقلبي بيعيد عليك.

قبل الزفارة وطلوع الملوحة من الشيكارة حبيت اقولك ما تنسانيش في يوم الفسيخ.

قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسه بخير كل شم نسيم وانت بخير.

قالوا البيض رمز الاحتفال قولت مافيش غيرك على البال.

لو هنيتك بكلام صعب ابعت مرسال لكن ابعتلك ورد واقولك وانت بشم النسيم طيب.

بحبك بس انتظر مناسبة أبعت رسالة أقول أني احبك.

رسالة عاجل مع فصيخ العائلة شم النسيم وصل عندنا.

شم النسيم يوم وأنت معايه كل يوم تفتكر هزهق منك.

مكان البدر خليتك .. ملاك الخير سميتك عزيز وغالي ناديتك وبشم النسيم هنيتك.

بكل عبارات التهاني بكل الحب والأماني بكل إحساس وجداني كل شم نسيم وانت بخير.

عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر .. أهنيك قبل البشر بشم النسيم يا قمر.

رسالة من الروح أتنشق بدون جروح هواء شم النسيم ضيع عذاب الروح.

كل سنه والفرح بين أيديك وربنا يسمعني خبر.

حلو عليك وشم النسيم يبعت وردة والف بوسه توصل ليك.

كل شم نسيم وانت عسل وتحبني مهما حصل وافتكرني ياجميل وانت مع الفسيخ والبصل.

في إنشغال جميع الخطوط والشبكة بقت اخطبوط كل شم نسيم وانت مبسوط.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة شم النسيم ويعود عليكم بالخير.

عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر .. أهنيك قبل البشر بشم النسيم يا قمر.

لا تفتح الرساله إلا بعد 3 ايام برضه فتحتها طيب بس عايز اقولك كل شم نسيم وانت بخير.

أتمنى لك شم نسيم سعيد وافتكرني في البصل والفسيخ واني اول واحد هنيتك.

تهنئة من الوريد الى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد كل شم نسيم وانت مبسوط وسعيد.

يجعل يومك سعيد وأيامك كلها عيد وتبقى قمر ف لبسك الجديد وأتمنالك شم نسيم سعيد.

يازهرة الفل قرب شم النسيم يطل أهنيك قبل الكل وأقولك كل سنة وانت طيب.

الورد قال كلمته فى شم النسيم عبر عن فرحته , اياك تنسانى بأكلة سمك.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة شم النسيم 2023 ويعود عليكم بالخير والسعادة كل الهنا والسرور.

حبيت أسلم باليمين ابوس الخد والجبين وأهديك ورد وياسمين بمناسبة شم النسيم 2023.

عيد الربيع علينا هل، والقلب من بعدك مل، ارجع بقى وبطل هبل.

قبل إنشغال جميع الخطوط والشبكة بقت اخطبوط كل شم نسيم وانت مبسوط يا غالي.

شم النسيم 2023 هو يوم وانت معايه كل يوم تفتكر هزهق منك.

لو هنيتك بكلام صعب أبعت مرسال لكن ابعتلك ورد وأقولك وأنت بشم النسيم طيب.

قالوا البيض رمز الاحتفال قولت مافيش غيرك على البال يا عزيزي.

اهديك عطر الورد وألوانه وارسل جواب انت عنوانه واهنيك بشم النسيم وايامه.

عدد ورق الشجر، وعدد رمش البصر، أهنيك قبل البشر، بشم النسيم يا قمر.

أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، وشم النسيم لطيف عليك وعلينا.

بكل عبارات التهانى، بكل الحب والأمانى، بكل إحساس وجدانى، كل شم نسيم وأنت بألف خير.

باقة ورد وعطر وياسمين.. ابعتها بس للحلوين.. واقول كل سنة وانتوا طيبين .. بمناسبة شم النسيم 2023.

صور عن شم النسيم

​رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفصح المجيد 2023