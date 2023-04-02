البوابة - يعيش المسلمين في عيد الفطر وسط مظاهر متنوعة وعادات أصيلة متوارثة، وتتمثل في شراء ملابس العيد، وعمل أو شراء المعمول والحلويات المتنوعة، وهناك أجواء المحبة والتراحم في عيد الفطر ممثلة في صلة الرحم والزيارات العائلية، ويبقى الأطفال هم الفرحة الأولى بملابسهم الجديدة والمبالغ الرمزية التي يأخذونها من الأهل والأقارب والأصدقاء.
رسائل عن عيد الفطر
- كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد 2023.
- تقبل الله صيامكم واسعد أيامكم وكل عام وأنتم بخير.
- كل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة كلها بالخير، واليمن، والبركات.
- من أجمل رسائل عن عيد الفطر 2023، أقدم لك هديه اعتبرها عيديه، روحي وقلبي وباقه ورد، وبوسه على أحلى خد
- أدام الله عليكم الأعياد دهوراً وألبسكم من تقواه نوراً عيدكم مبارك.
- رمضان راحل والعيد داخل..فمن نعزي ومن نهنيء..تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك
- أعطاك الله سبحانه وتعالى القبول وأسكنك جنته مع الرسول ورزقك بعيده بهجة لا تزول.
- تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيكم بنصر أمتكم.
- العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم.
- أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.
- تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد.
- بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد 2023 أتقدم بأحرِّ التهاني وأصدق التبريكات إلى عائلتي وكل أصدقائي ومن أحب، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بألف بخير.
- أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.
- تقبل الله منكم الطاعات. كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
- اللهم أعده علينا بالخير الوفير أعوامًا عديدة ونحن بأفضل حال، وكل عام وأنتم بألف ألف خير.
رسائل عن عيد الفطر لعائلتي وأحبتي
- كل عام وأنتم نعمة ادعو الله تبقون لي عُمر، وكل عام وانتم وسط قلبيّ تعيشون.
- كل عام وأنتم بألف خير.
- بكل معاني الوفاء والمحبة، أتمنى لكم عيد فطر سعيد عائلتي الكريمة، كل عام وأنتم في سعادة وفرحة دائمة.
- بمناسبة عيد الفطر السعيد 2023 كل عام وأنتم في نعيم وسعادة عائلتي الكريمة، احبتكم من اعماق قلبي فرداً فرداً.
- إلى عائلتي الحبيبة، إلى من ينبضُ قلبي لهم حباً، كل عام وانتم بخير وعساكم من عواده، عيد فطر سعيد للجميع.
- عائلتي كل عام وأنتم بألف خير وعافية وسعادة كل عام وأنا بكم أسعد كل عام وانتم للعيد عيد.
- بحلول عيد الفطر المبارك 2023، كل عام وانتم في ضياء ونور عائلتي الجميلة، كل عام وقلوبكم تفيضُ بالحب والخير والبركة.
- أنتم من تعنون لي العيد عائلتي، دوام الصحة والسعادة لكم ولمن تحبون بعيد الفطر السعيد، أعاده لله علينا وعليكم بالمن والخير والبركات.
- إلى جميع عائلتي أرجو من الله أن يعيد عليكم و علينا عيد الفطر المبارك بموفور الصحة والعافية والسلامة.
- لكل فرد من العائلة، لكل قلب ينبضُ بالحياة والحب، عيد فطر سعيد ومبارك يا أجمل هدايا ربي.
- طابت قلوبكم أفراد عائلتي بالسعادة والبهجة والسرور، عيد فطر سعيد عليكم ووفقكم الله فيه إلى كل خير يا رب.
- عائلتي الكريمة الطيبه منبع فخري واعتزازي كل عام وانتم بالف خير عيد الفطر كل عام وانتم بخير.
- هديّتي لكلّ عائلتي الغاليين بمناسبة عيد الفطر المبارك، أرجوا من الله لكم عيداً سعيداً طيباً يملأ قلوبكم فرحاً وابتسامة.
- بالعود والفل والريحان، وبعيد الفطر السعيد، كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية عائلتي الجميلة.
- عائلتي وما العيد إلا وُطن حدوده انتم، دُمتم لي عيداً كل عام، عيد فطر سعيد عليكم.
- عائلتي الكريمة أود أن أرسل السلام لكم بمناسبه عيد الفطر، كل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم في سعادة وبهجة لا تفارق قلوبكم.
© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)