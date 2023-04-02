البوابة - يعيش المسلمين في عيد الفطر وسط مظاهر متنوعة وعادات أصيلة متوارثة، وتتمثل في شراء ملابس العيد، وعمل أو شراء المعمول والحلويات المتنوعة، وهناك أجواء المحبة والتراحم في عيد الفطر ممثلة في صلة الرحم والزيارات العائلية، ويبقى الأطفال هم الفرحة الأولى بملابسهم الجديدة والمبالغ الرمزية التي يأخذونها من الأهل والأقارب والأصدقاء.

رسائل عن عيد الفطر

كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد 2023.

تقبل الله صيامكم واسعد أيامكم وكل عام وأنتم بخير.

كل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة كلها بالخير، واليمن، والبركات.

من أجمل رسائل عن عيد الفطر 2023، أقدم لك هديه اعتبرها عيديه، روحي وقلبي وباقه ورد، وبوسه على أحلى خد

أدام الله عليكم الأعياد دهوراً وألبسكم من تقواه نوراً عيدكم مبارك.

رمضان راحل والعيد داخل..فمن نعزي ومن نهنيء..تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك

أعطاك الله سبحانه وتعالى القبول وأسكنك جنته مع الرسول ورزقك بعيده بهجة لا تزول.

تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيكم بنصر أمتكم.

العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم.

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.

تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد.

بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد 2023 أتقدم بأحرِّ التهاني وأصدق التبريكات إلى عائلتي وكل أصدقائي ومن أحب، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بألف بخير.

أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

تقبل الله منكم الطاعات. كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

اللهم أعده علينا بالخير الوفير أعوامًا عديدة ونحن بأفضل حال، وكل عام وأنتم بألف ألف خير.

رسائل عن عيد الفطر لعائلتي وأحبتي