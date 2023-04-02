البوابة - يصادف ليلة النصف من رمضان هي ليلة الشفاعة، ليلة الغفران والعتق من النيران، يوم الجمعة الموافق 7 نيسان/أبريل 2023م وتنتهي فجر يوم السبت الموافق 8 نيسان/أبريل 2023م.
رسائل عن ليلة النصف من رمضان
- ليلة النصف من رمضان هي ليلة الشفاعة، ليلة الغفران والعتق من النيران.
- كل عام وأنتم أقرب إلى الله.
- أشرقت شمس شهر رمضان كتب الله لك الغفران وبيض وجهك بالإيمان والغفران.
- من أجمل رسائل عن ليلة النصف من رمضان، أقبل يا ملائك هللي وبدور هاشم يا سماء استقبلي ليلة النصف من رمضان استبشرت كل الخليقة بالسعود المقبل ومدينة المختار زينها السنا.
- رمضان هو شهر الشفاعة عطره لاح، عسى أيامك أفراح وكل أحزانك تنزاح.
- كربك وهمك، وشرح بالإيمان صدرك، بارك الله لك في شهر رمضان المبارك وبلغك ليلة القدر وجعلك من عتقائه والمقبولين فيها.
دعاء ليلة النصف من رمضان
- يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى، يا مقيل العثرات يا مجيب الدعوات اغفر لنا.
- اللهم اجعل صيامي في رمضان صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك.
- اللهم يا رب ارزقني فيه طاعة العابدين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين.
- اللهم يا رب قربني إليك رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام.
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