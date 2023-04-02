البوابة - يصادف ليلة النصف من رمضان هي ليلة الشفاعة، ليلة الغفران والعتق من النيران، يوم الجمعة الموافق 7 نيسان/أبريل 2023م وتنتهي فجر يوم السبت الموافق 8 نيسان/أبريل 2023م.

رسائل عن ليلة النصف من رمضان

ليلة النصف من رمضان هي ليلة الشفاعة، ليلة الغفران والعتق من النيران.

كل عام وأنتم أقرب إلى الله.

أشرقت شمس شهر رمضان كتب الله لك الغفران وبيض وجهك بالإيمان والغفران.

من أجمل رسائل عن ليلة النصف من رمضان، أقبل يا ملائك هللي وبدور هاشم يا سماء استقبلي ليلة النصف من رمضان استبشرت كل الخليقة بالسعود المقبل ومدينة المختار زينها السنا.

رمضان هو شهر الشفاعة عطره لاح، عسى أيامك أفراح وكل أحزانك تنزاح.

كربك وهمك، وشرح بالإيمان صدرك، بارك الله لك في شهر رمضان المبارك وبلغك ليلة القدر وجعلك من عتقائه والمقبولين فيها.

دعاء ليلة النصف من رمضان