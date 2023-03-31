فضل ليلة النصف من رمضان ودعاؤها

البوابة - في ليلة النصف من رمضان والتي سوف تبدأ منذ مغرب اليوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر نيسان 2023م، وحتى فجر يوم الجمعة الموافق السابع شهر نيسان 2023م، فهي الليلة التي تحمل معها الكثير من النفحات الربانية العظيمة كما قال عنها الله عز وجل، ثم رسولنا الكريم.

فضل ليلة النصف من رمضان

ها هو منتصف شهر رمضان المبارك قد حل علينا، وكأنه يُخبرنا أنه آن الأوان لينهل من تلك الأيام المباركة ما يُساعده على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر، ولأن الدعاء في هذا اليوم خير وسيلة يصل بها الإنسان قلبه بالمولى عز وجل، حيث يواصل المسلمون جهدهم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأداء مختلف الطاعات والعبادات على أكمل وجه.

دعاء ليلة النصف من رمضان

اللهم يا رب ارزقني فيه طاعة العابدين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين.

اللهم يا رب قربني إليك رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام.

يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى، يا مقيل العثرات يا مجيب الدعوات اغفر لنا.

اللهم اجعل صيامي في رمضان صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك.

أدعية ليلة النصف من رمضان 1444

اللهم يا رب وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الاشرار، واوني فيه برحمتك إلى دار القرار واهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي الحوائج والآمال.

اللهم يا رب يا مفرج كل هم ، يا منفس كل كرب يا صاحب كل وحيد، ويا كاشف ضر أيوب ويا سامع صوت يونس المكروب، وفالق البحر لموسى وبني إسرائيل ومنجي موسى ومن معه أجمعين، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تيسر لي في هذا الشهر العظيم الذي تعتق فيه الرقاب وتغفر فيه الذنوب، أسألك أن تيسر لي ما أخاف عسره وتسهل لي ما أخاف حدوثه.

اللهم طهرني فيه من الدنس والأقذار وصبرني فيه على كائنات الأقدار، وزيني واسترني فيه بالستر والعفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وأمنى فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين.

اللهّم يا رب حبب إلى الإحسان وكره إلي الفسوق والعصيان، وحرم علي سخطك والنيران بعونك يا غياث المغيثين.

أوقات لا تضيعها أبداً الدعاء مستجاب بها

دعاء إفطار الصائم للاطفال