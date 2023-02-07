رسائل عيد الحب 2023 لها نكهة أخرى بين المتحابين وحلقة وصل بين العشاق تساعد كثيراً في توطيد العلاقة بينهما، وتعتبر رسائل عيد الحب واحدة من طقوس الحب والتعبير عنه، ولعل موسم عيد الحب هو الأمثل لممارسة هذا الطقس اللغوي.

رسائل عيد الحب 2023

البعض لا يملك القدرة على التصريح بما يشعرون اتجاه أحبابهم، لذلك فيما يلي اجمل رسائل عيد الحب 2023:

كل عام وأنت حبيبي.

حب سعيد على الجميع.

كل عام وأنت الحب.

اللي يحبك صعب يقدر يخليك حظك عطاك إنسان بالحيل يغليك.

خليك جاهز يمكن تنقص الكمية ونحتاج لك المرسل: مصنع العسل والشوكولاتة.

إن كان غيري كاتب غلاك بسطور تراني نقشته بذهب ما تمحيه بحور.

أدري يا حبيبي وقتي لك دايم قليل حيل أنا مقصر وقلبي عنك إنت مايميل.

أهديلك العمر وأعتذر برخص الهدية قدر سما فوق السما ولك نجومها عطية.

حبيت أعلمك إنك: أجمل حلم لقيته وأحلى صدر ضميته وأغلى حب في قلبي حطيته.

لو أتكلم عنك مافي قلبي بأوراقي تشتكي كلمات الحب وأوراقي تمل منها.

رحت للسوق أشتري ساعة غالية .. ما لقيتش أغلى من الساعة اللي شفتك فيها.

أنا أعرفك ! أكيد أعرفك .. بس شفتك فين؟ افتكرت .. أنت اللي نص الشهر يملّي السما نورك.

أحبك يا أحلى من كل البشر يا توأم الروح و أقـرب من نبضي ودمي وهواي.

ثلاثه تملكها وهي أغلى ما عندي: شوفتك وصوتك ورسايلك لا تحرمني منها رجاء.

لليل هلاله ولقلبي حبيب عذبني دلاله يا ترى اليوم كيف حاله؟

لو يحرمني الزمن لقاك فلن يحرمني من ذكراك أحبك و أوعد ما أنساك.

استعد لتحليل فصيلة الدم. انتظر. النتيجة في الطريق . اكتشاف خطير. دمك ع.س.ل.

أنت هنا معي ومشتاق لك، إذن ماذا أقول أن لم تكوني معي؟

أحبك كثر ما مرت دقايق بيني وبينك، وإذا ما شفتك بعيني، غلا قلبي نطق وينك.

يابختك ياحظك مين قدك، أنا بقولك عيد حب سعيد يا أغلى حبيب.

من قلبي نبغيك.... وربي ليا يخليك.. وبعيد الحب، يا عمري نهنيك.

لو كان لعيد الحب وردة فهى أنتى...وإن كان لعيد الحب بسمة فهى بسمتك...وأن كان هذا عيد حبي.. فعيدى أن تكونى معي!

من أجمل رسائل عيد الحب 2023، عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أكتر وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أحلى عيد حب يا أغلى حبيب.

اليوم أحبك، غدًا أعشقك ، بعد غدًا في العناية المركزة، والسبب أموت فيك.

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد، بس أحبك أكيد، واتمنى لك عيد فالنتاين سعيد

رسائل ومسجات عيد الحب 2023 لو تنقلب دنياي هم على هم، أحبك لو تنزف عيوني بدل دمعها دم.

إن كان غيري كاتب غلاك بسطور تراني نقشته بذهب ما تمحيه بحور.

أدري يا حبيبي وقتي لك دايم قليل حيل أنا مقصر وقلبي عنك إنت مايميل.

أهديلك العمر وأعتذر برخص الهدية قدر سما فوق السما ولك نجومها عطية.

حبيت أعلمك إنك: أجمل حلم لقيته وأحلى صدر ضميته وأغلى حب في قلبي حطيته.

لو أتكلم عنك مافي قلبي بأوراقي تشتكي كلمات الحب وأوراقي تمل منها.

رحت للسوق أشتري ساعة غالية .. ما لقيتش أغلى من الساعة اللي شفتك فيها.

أنا أعرفك ! أكيد أعرفك .. بس شفتك فين؟ افتكرت .. أنت اللي نص الشهر يملّي السما نورك.

أحبك يا أحلى من كل البشر يا توأم الروح و أقـرب من نبضي ودمي وهواي.

ثلاثه تملكها وهي أغلى ما عندي: شوفتك وصوتك ورسايلك لا تحرمني منها رجاء.

أنت هنا معي ومشتاق لك، إذن ماذا أقول أن لم تكوني معي ؟

رسائل عيد الحب لحبيبتي، من قلبي نبغيك.... وربي ليا يخليك.. وبعيد الحب، يا عمري نهنيك.

لو كان لعيد الحب وردة فهى أنتى...وإن كان لعيد الحب بسمة فهى بسمتك...وأن كان هذا عيد حبي.. فعيدى أن تكونى معي!

معايدة حب للحبيب، عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أكتر وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أحلى عيد حب يا أغلى حبيب.

اليوم أحبك، بكرة أعشقك ، بعده في العناية المركزة، والسبب أموت فيك.

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد، بس أحبك أكيد، واتمنى لك عيد فالنتاين سعيد

أحبك كثر ما مرت دقايق بيني وبينك، وإذا ما شفتك بعيني، غلا قلبي نطق وينك.

لو تنقلب دنياي هم على هم، أحبك لو تنزف عيوني بدل دمعها دم.

رسالة حبرها دمي، رسالة تصرخ بهمي،رسالة لحبيب قلبي،أحبك يا كل عمري.

لو تنقلب دنياي هم على هم، أحبك لو تنزف عيوني بدل دمعها دم.

من أجمل رسائل عيد الحب طويلة، يا حمامة روحي وخبريه، ولهانة أضمه وبوس أنزل فيه،وبأحلى التهاني أخصه وأهنيه،وأقوله كل عيد حب وإنت سعيد.

أنت هنا معي ومشتاق لك، إذن ماذا أقول أن لم تكوني معي ؟

ياحظك ... يابختك مين قدك ... انا بقولك عيد حب سعيد يا أغلى حبيب.

من قلبي نبغيك.... وربي ليا يخليك.. وبعيد الحب، يا عمري نهنيك.

لو كان لعيد الحب وردة فهى أنتى...وإن كان لعيد الحب بسمة فهى بسمتك...وأن كان هذا عيد حبي.. فعيدى أن تكونى معي، هذا هو كلام رومانسي لعيد الحب.

عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أكتر وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أحلى عيد حب يا أغلى حبيب.

اليوم أحبك، بكرة أعشقك ، بعده في العناية المركزة، والسبب أموت فيك.

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد، بس أحبك أكيد، واتمنى لك عيد فالنتاين سعيد

أحبك كثر ما مرت دقايق بيني وبينك، وإذا ما شفتك بعيني، غلا قلبي نطق وينك.

لو تنقلب دنياي هم على هم، أحبك لو تنزف عيوني بدل دمعها دم.

رسالة حبرها دمي، رسالة تصرخ بهمي،رسالة لحبيب قلبي،أحبك يا كل عمري.

لو تنقلب دنياي هم على هم، أحبك لو تنزف عيوني بدل دمعها دم.

يا حمامة روحي وخبريه، ولهانة أضمه وبوس أنزل فيه،وبأحلى التهاني أخصه وأهنيه،وأقوله كل عيد حب وإنت سعيد.

موعد عيد الحب 2023

يوافق موعد عيد الحب 2023 يوم الاثنين 14 فبراير.

رسائل عيد الحب للزوج

كل عام وأنت زوجي حبيبي.

زوجي لقد ملئت حياتي كلها سعادة لن استطيع ان أوفيك حقك حفظك الله لي في هذا اليوم وبقيّة الأيام.

تتغنى الألحان، وتتراقص الكلمات، حُباً، وعشقاً بك زوجي، كل عيد حب وأنت الحب.

من أجمل رسائل عيد الحب للزوج، تُشبه غيمة مطرٍ تُسقي أرضاً قاحلة، هكذا هو حُبك لي زوجي، عيد حب سعيد ودام حُبك سنيناً لي.

احبك كطهر جمعني بك كقدر كُتب ان تكون زوجي وقطعه منك بداخلي، عيد الحب سعيد لك زوجي.

حسنة في ظهر الغيب فعلتها ف كافئني الله بك زوجي كل عيد وانت الحب لقلبي كل عيد وانت بألف خير.

لستُ أتمنى سوى أن تنعم بالسعادة والحب بقربي دائماً، زوجي العزيز عيد حب سعيد لقلبك.

لقد اخترتني زوجة لك، وأنا اخترتُك زوجاً لي، عسى حبنا يكبر كل عام زوجي الحبيب.

بكُل معاني الحب أحبك زوجي، أتغزل بك، أسعد بقربك، وأرجوا أن تكون قربي كل السنين، عيد حب سعيد لأجلك.

وإنني أدعو الله أن يملأ قلبك رضا وسعادة وحب زوجي، كل الأمنيات لقلبك في عيد الحب.

أنت سفينةُ الحب التي أريد إكمال حياتي فيها، أنت النجاة من الغرق، عسى دربك كله سعادة زوجي، كل الحب لقلبك بعيد الحب.

كل يوم في حياتي حب، لا أحتاج الي هذا اليوم، فسعادتي وجود زوجي وحبيبي معي في كل يوم وكل لحظة، معه هو عيد بالنسبة لي.

عيد حب سعيد يا أغلى زوج أتمنى لك الحياة الجميلة التي تتمناها والسعادة التي تغمر كُل شبر في حياتك.

أن تكون سعيداً بقربي، مسروراً بي، هذا ما أتمناه في عيد الحب زوجي الغالي.

اليك يا زوجي العزيز في عيد الحب جميل أن تكون علاقتنا كالورود أنت بحنانك تسقيني وأنا أحيا بوجودك.

رسائل حب للحبيب قبل النوم

تصبح على خير وحب وعشق.

حبيبي أتمنى أن تحلم بي في أحلامك، نوم الهنا يا قلبي ألقاك على خير.

من أجمل رسائل حب للحبيب قبل النوم حبيبي أتمنى ما أحلم إلا فيك وما أعيش إلا ليك.

أرق رسالة وأسعد وقت لأحلى موبايل في أرق يد وأحلى مسا وبوسة لأحلى خد قبل ما ينام.

متى موعد شهر رمضان 2023؟

عبارات عن يوم التأسيس السعودي