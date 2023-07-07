يصادف يوم الثلاثاء الموافق 19 تموز 2023 موعد رأس السنة الهجرية لعام 2023 والذي يبدأ مساء يوم 18 تموز وينتهي في بداية يوم 19 تموز، وهكذا يتغير التاريخ الهجري إلى 1445، وفيما يلي رسائل في صباح السنة الهجرية الجديدة:

رسائل في صباح السنة الهجرية الجديدة

من أجمل رسائل في صباح السنة الهجرية الجديدة صباح أولّ يومٍ في العام جديد 1445 صباح فجرٍ جديدٍ، وإشراقة تفاؤل، اللّهم إنا نسألك عاماً مبشراً، فكل عام وأنتم إلى الله أقرب.

صباح الخير اول يوم في العام الهجري الجديد صباحكم حب وتفاؤل بيوم جديد، وعام جديد كلّه خير وبركة بإذن الرحمن.

صباحكم جميل بإشراقة يوم جديد من عام جديد، صباحكم اتكال على الله، صباحكم طاعة وغفران، صباحكم تفاؤل وأمل، صباحكم خير ومسرات.

صباح جميل ومشرق في بداية عام جديد 1445.

تهنئة رأس السنة الهجرية الجديدة 1445 صباح فجر جديد، وإشراقة تفاؤل وسعادة، اللّهم إنّا نسألك عاماً مبشراً، ونصراً، وعزةً، وتمكينًا للإسلام والمسلمين، كل عام وأنتم إلى الله أقرب واقوى.

صباحكم عام جديد 1445، وقلوب متجددة، ونوايا صافية، صباحكم تفاؤل.

صباحكم حب وتفاؤل، وإنجاز أفضل، وتحقيق للأمنيات. صباحكم ثقة بأنّ ما مضى خير، وصباحكم تفاؤل بأنّ الآتي أجمل.

صباحكم عام جديد 2023 - 1445، ويوم جديد، وسعادة متجددة، وتفاؤل ورضًا، وأمنيات جديدة، اللّهم اجعله عاماً بلا فقدان ولا خيبات، وبلا ذكريات مرّة.

يا رب يا الله عام هجري مليئ بالخيرات، والأمن، والأمان لجميع الناس، صباحكم تفاؤل.

سنة مليئة بالنجاحات، والتوفيق، ومليئة بالإنجازات، صباحكم تفاؤل.

صباح الخير، أتمنى لكم عامًا جديدًا مليئًا بالحبّ، والسعادة، والتوفيق، وعام كلّه تفاؤل.

كل عام وأنتم إلى الله أقرب.

كلام عن السنة الهجرية الجديدة تويتر

اللهُــمَّ في بداية السنة الهجرية الجديدة أسألُك أنْ تكتُب لنا بداية الخير في كلّ شيء وأن تختم لنا بالخير في كلّ شيء أسألُك المُعافاة في الدُّنيا والآخرة, اللهُـمَّ مع العام الجديد جدِّد الإيمان في قُلوبنا واكتب لنا الفردَوس الأعلى في الجـنّة

عام هجري جديد يهل علينا 1445 هجرية، اللهم أهله علينا وعلى شعبنا وبلادنا وجميع بلاد المسلمين والعالم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لكل خير للبلاد والعباد كل عام وأنتم بخير.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، ندعو الله أن يمن علينا وعليكم بالمغفرة والخير والبركة.

رسائل بداية السنة الجديدة