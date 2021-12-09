بقي أقل من شهر وتغلق سنة 2021 أبوابها ونبدأ سنة 2022 سنة جديدة مليئة بالحب والطاقة الإيجابية والسعادة والفرح والطمأنية والرحمة والهدوء والاتزان، يقدم لكم موقع البوابة مجموعة مميزة من الرسائل والمسجات للعام الجديد ويتمنى أن تنال إعجابكم:

رسائل ومسجات العام الجديد 2022 من البوابة

كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة السنة الجديدة

سنة سعيدة عليكم جميعاً

سنة جديدة على الابواب وحبك بقلبي لسه ما مات مصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات.

بكرة الشمس تشرق بيوم جديد من سنة جديدة يا رب المصاعب تلين وتتحقق أمانينا.

عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر 2022.

راحت سنة بكل ما فيها.. وجتنا سنة وش يا ترى فيها لكن أكيد إنت… أغلى واحلى مافيها.

البقية في حياتك.. ننعي لك.. السنة القديمة.. أعاننا الله جميعا بالصبر والسلوان.

يا طيور السلام مري عليهم وبالعام الجديد هنيهم وقوليلهم إني بدعيلهم بسنة خير وربنا يحقق أمانيهم.

تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد.. كل عام انت سعيد وعمر مديد وبوسة الك يا أغلى حبيب.

أنت بعيد وقلبك بعيد بس بتمنالك عام جديد سعيد.

كل عام وحبـك الأجمل، يا مضوي شمعة سنيني، كل عام وأنت الأول، في حياتـي وقلبي وعيني.

فكرت أهديك في السنة الجديدة عيوني.. لكن ترددت في اللحظة الأخيرة.. خفت أشتاقلك وما أقدرش أشوفك.

سنة وره سنة وحبي ليك يزيد ومعرفش السنة دي هشوفك ولا مكتوب أحبك من بعيد.

انطلقت مني أحلى التهاني بالعام الجديد 2022 فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط.

بكل عبارات التهاني بكل الحب والأماني بكل إحساس وجداني، كل سنة وأنت بخير.

اليوم: أحبك وبكرة: أعشقك وبعده: أموت فيك و السنة الجديدة: من غيرك ما أقدرش أعيشها.

نصيحة محب، شوف نفسك السنة دي وحاسبها وشوف غلطاتك وعدلها وإبدا سنة جديدة، بنفس حلوة وبريئة.

صور تهنئة رأس السنة الجديدة 2022

رسائل تهنئة بالعام الجديد للأصدقاء

أتمنى لكل الأصدقاء والأحبه سنة جديدة أفضل من سابقاتها أتمنى التوفيق للجميع والمعذرة اذا اخطأت في حق احدكم او اسأت لاحد دون قصد.

يارب سنة جديده بلا فقدان ولا خيبات الاصدقاء، بلا ذكريات مُره بلا غياب، يارب عام جديد بعيد عن كل شي يؤلم قلوبنا.

سنة جديدة وأنا وامتلك أجمل صدفي وأقداري الحلوه، الأصدقاء اللي ماخربتهم الأيام والحياة والظروف.

سنة سعيدة لجميع الأصدقاء والعائلة، سنة جديدة ورقم جديد لحياتكم بعيدا عن لاهوتهم.

عام جديد سعيد، عسنة جديدة تحمل طموحات وآمال جديدة.

نأمل أن تحظى بأحلى الأوقات مع الأصدقاء.

لكل الأصدقاء الغالين كل سنة وانتم طيبين سنة جديدة سعيدة محملة بالتفاؤل كلها أمان وسلام ومحبة تمليء قلوبكم الجميلة.

سنة جديدة وانا أمتلك أجمل أقداري الأصدقاء اللي ماخربتهم الأيام والحياة ولا غيرتهم الظروف.

مرحبا بكل الأصدقاء مع بداية سنه جديده يا رب تكون سنه سعيده عليكم كلكم بحبكم.

يارب سنة جديده بلا فقدان ولا خيبات الأصدقاء، بلا ذكريات مُره بلا غياب، يارب عام جديد بعيد عن كل شي يؤلم قلوبنا.

إلى كل الأصدقاء والمتابعين والأعداء اللهم اني عفوت وسامحت كل من أخطىء في حقي وأمنياتي ان يسامحوني، سنة جديدة وسعيدة على الجميع.

كلمات بمناسبة العام الجديد 2022

عام جديد و حُبّه أكثر من العام و عام مضى و استقبل العام حبّك.

عام جديد أقبل مليء بالسعاده والانجاز لك يارب.

عام جديد سيحل بعد ايام قلائل يارب يحل معه الحب والسلام لكل العالم.

سيشهد اليوم ولادة فجر جديد سيشرق بغروب آخر نسمات العام ترتسم ملامح عام جديد تخفى تفاصيله سوى أمنيات نبثها الله.

شارفت هذه السنه علي الإنتهاء بكل ما حملته من آلام ومتاعب وضيق على بعض الناس وفرح على أخرين لذا نترجاك يارب أن تنتهي أيامها الباقيه.

مع بداية عام جديد تبدأ أحلامنا بالاشتعال.

مر فينا عام ومضى من ضمن الأعوام جانبا عام جديد عسى أيامنا فيه سعيدة.

عام جديد فلنخرج كل ما بأنفسنا ولنحرر مشاعرنأ فقد نتحدث بشي يجعل من هذا العام حلما نريد تحقيقه.

لقدّ أحرقتُ عامي القديم الذيّ يعُم علياء ب ذكرياتُ سيئه وها أنا ابتداء بعام جديد ولم أستطيع نسيآنُها.

يالناس تال الوقت ياسرع الايام راحت سنين اعمارنا مادرينا يحل عام وينتهي يبتدي عام عامن جديد وينتهي مابدينا.

كان الحب والغدر الشك واليقين النجاح والفشل نكبر عام وندخل عام 2022 عام جديد بخبرة أكثر و مشاعر أنضج.

طآبت أيآمكم وليآليكم بالراحة وآلغفران عآمُ جديدُ سعيد يحملُ بين طيآتهه كُل خير لي ولكم.

كل عام ويتكرر كل شي يحدث، لا يوجد شي جديد الأ أن أعمارنا تكبر سنة جديدة والجميع بخير.

رسائل السنة الجديدة دينية 2022

صباح عام جديد صباح يملئه التفائل، ولكم مني أجمل الدعوات بأن يفرج الله كربكم ويزيل همكم ويبلغكم عظيم جنانه يا رب.

تتساقط أوراق الأشجار وتتساقط الأمطار وتنمو الأزهار ويبدأ الحصاد لكن هذا لا يعني أبداً أنه بداية عام جديد ربما هو بداية أمل جديد.

هناك دائمًا فرصه جديده وأمل جديد، فأرفع همّتك واستعن بالله وانفض الغبار عن اهدافك المؤجله وابدأ بتحقيقها واحدا تلو الآخر.

عام جديد يارب اجعله عن الحزن بعيد ويسودُهُ الخير والنصر المجيد.

عام جديد ولنا رب كريم وقذر مكتوب ورزق مقسوم وخير كثير او ابتلآا بأجر وفير.

اللهم اجعل عامنا هذا افضل مما مضى اللهم اجعله جابرا لقلوبنا وملاذا خصبا لاحلامنا ولا تذقنا فيه الم الفقدان.

أبتدي مع بداية عام ميلادي جديد أسأل الله ربي كلنا له عبيد ينصر المسلمين ويهزم الكافرين.

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