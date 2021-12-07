يستعد الشعب البحريني الشقيق للاحتفال بيوم الاستقلال او العيد الوطني البحريني الـ 50 يوم 16 ديسمبر المقبل، وكانت مملكة البحرين قد اعلنت في 15 من شهر اغسطس عام 1971 الاستقلال رسميًا من بريطانيا، الا ان البحرين تحتفل سنويًا باليوم الوطني في 16 ديسمبر وذك بالتزامن مع تتويج عيسى بن سلمان ال خليفة ويعتر هذا اليوم عطلة يحتفل بها البحرنيون بطرق مختلفة ومنوعة ما بين اطلاق الالعاب النارية واقامة بعض الفعاليات الخاصة

ويصادف العيد الوطني البحريني لهذا العام 2021 يوم الخميس 16 ديسمبر وبهذه المناسبة سيتم الاحتفال بعدة طرق منها تزيين المنازل بالاعلام وتزيين السيارات والشوارع واقامة مواكب واقامة عدد من الفعاليات الترفيهية وتبادل التهاني عبر الرسائل والمسجات

ومن بين الاحتفالات ايضا الحفلات الموسيقية، عروض الليزر، بعد العروض الجوية في الطائرات، عروض بهلوانية وعروض شعبية وثقافية يتم من خلالها عرض تاريخ البحرين العريق والمميز من اجل تثقيف الجيل الجديد بتاريخ بلادهم

وبهذا المقال نقدم لكم ادناء عدد من الرسائل التي يمكن تبادلها بهذه المناسبة الوطنية المميزة:

عبارات ورسائل تهنئة باليوم الوطني البحريني 50

يسعدني أن أقدم التهنئة لنفسي أولاً ثم أقوم بتهنئة أبناء البحرين بهذا اليوم العظيم، وذلك بمنتهى الحب والإخلاص والوفاء.

عبارات ورسائل تهنئة باليوم الوطني البحريني 50 أتقدّم بأسمى عبارات التهنئة لجميع أبناء مملكة البحرين بمناسبة يوم البحرين الوطني، يوم مبارك أيها الشعب النبيل، أيها الشعب العربي الأصيل، حفظكم الله تعالى وحفظ مملكة البحرين العظيمة.

عبارات ورسائل تهنئة باليوم الوطني البحريني 50 باسمي المتواضع أبارك لشعب مملكة البحرين، والحكومة في البحرين بمناسبة الاستقلال الوطني، ومناسبة بناء الإنسان والاقتصاد البحريني وكلّ عام وأنتم بخير.

نبارك بقلوب مُحبّة للشعب البحريني عيد استقلاله الخمسين، نبارك له مرور نصف قرن من الزمن وهو يتمتع بحريته واستقلاله، ألف مبارك أيها الشعب العظيم الكريم الحريص على قوّته ومنعته واستقراره وكرامته وكبريائه.

كل عام وأنتم بخير يا شعب البحرين العظيم، وكل عام وأنت في عزّ وفخر ونماء، زادك الله تطوّرًا وحداثة.

عبارات ورسائل تهنئة باليوم الوطني البحريني 50 يا وطني البحرين لا يكفيني الاحتفال بك في كل عام، فأنت عيدنا كل يوم. في العيد الوطني للبحرين أريد أن أنشر مجدي وفخري للناس أجمعين بهذه المناسبة العظيمة.

في هذه المناسبة الوطنية التي تعد من المناسبات المجيدة التي نعبر فيها عن حبنا وانتمائنا للوطن باركه الله.

إنّ مناسبة اليوم الوطني البحريني هي المناسبة التي تستحقّ أن نقف معها بكامل الحب والامتنان، لقادة شجعان رسموا الطريق إلى مستقبل آمن ومزدهر، كلّ عام وأنتم بخير جميعًا.

ليحفظ الله شعب مملكة البحرين الأبي، وحفظ لهم القيادة المجيدة، وأعاده علينا الله باليمن والبركات. لقد مر عام تلو الآخر من حضارة البحرين العريقة، بما حدث فيها من إنجازات فكل عام والجميع بخير وبارك الله لنا في ذلك اليوم.

اليوم الوطني البحريني هو تذكرة بالخير والحياة المشرقة التي تنتظر شعب مملكة البحرين العظيم.

لك كل حبي وفؤادي يا وطني البحرين الغالي، يا عروس يزين المنطقة، يا أغلى وطن في الدنيا كل عام وأنت بالخير وعلى خير.

متى يصادف اليوم الوطني البحريني 2021؟

موعد اليوم الوطني البحريني 2021، يبدأ يوم الخميس 16 ديسمبر 2021 وينتهي يوم الجمعة 17 ديسمبر 2021 من كل عام، والذي يوافق بالهجري 12 جمادي اول 1443 هجري.

معلومات قد لا تعرفها عن مملكة البحرين

البحرين هي دولة عربية جزيرية تتوسط الخليج العربي، وتُعدّ المنامة عاصمةً لها.

أُطلق على البحرين ذلك الاسم كونها تقع وسط البحر.

تُعدّ مملكة البحرين واحدة من أصغر دول العالم.

ترتبط البحرين مع المملكة العربية السعودية بواسطة جسر الملك فهد.

البحرين هي أول من اكتشفت النفط عام 1932 واعتمدت عليه بشكل أساسي.

قبل اعتماد البحرين على النفط كان اعتمادها الأساسي على اللؤلؤ.

يُعدّ جبل الدخان أعلى نقطة فوق مستوى سطح البحر في المملكة.

بنسبة تصل إلى 90% يَديِن شعب مملكة البحرين بالديانة الإسلامية.

كلمات عن اليوم الوطني البحريني 50

تأتي الذكرى الخمسين على استقلال البحرين، إنَّها نصف قرن من البناء والتأسيس الجديد لدولة قوية بعيدًا عن سلطة الاستعمار وسلطة الآخرين، إنَّها سنوات عاشها الشعب البحريني في سبيل بناء دولة منيعة تتمتع بقرارها وسيادتها وحريتها وحرية شعبها.

إنَّ اليوم الوطني البحريني هو يوم عظيم يحتفل فيه البحرينيون بذكرى الاستقلال عن الاستعمار البريطاني، إنَّه يوم من أيام البلاد العظيمة، يوم حصلت فيه مملكة البحرين على سيادتها واستقرارها، حصلت فيه على قراراتها وعلى وحدتها وقوّتها.

مناسبة اليوم الوطني البحريني من أعظم المناسبات التي يحتفل بها الشعب البحريني باستقلاله، يحتفل بعزته وكرامته، يحتفل وهو فخور بإنجازات آبائه الذين بذلوا أموالهم ودماءهم في سبيل الحصول على الاستقلال، وقد حصل الشعب البحريني عليه فعلًا.

مملكة البحرين تحتفل في هذا اليوم المُبارك، وترفع الرايات فخرًا واعتزازًا بقدرتها على الحضور العالمي بإمكانيات وقدرات محدودة، إلّا أنّها نوعية، فكل الحب لشعب مملكة البحرين، وقيادة مملكة البحرين.

باسمي المتواضع أبارك لشعب مملكة البحرين، والحكومة في البحرين بمناسبة الاستقلال الوطني، ومناسبة بناء الإنسان والاقتصاد البحريني وكلّ عام وأنتم بخير.

صور تهنئة باليوم الوطني البحريني 50

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