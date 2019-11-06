رسائل ومسجات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 2019

المولد النبوي هو يوم مولد رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والذي كان في 12 ربيع الأول -أو 17 ربيع الأول حسب المنظور الشيعي-. حيث يحتفل به المسلمين في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا بل فرحة بولادة نبيهم رسول الله محمد بن عبد الله. حيث تبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، ويكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد.

وبمناسبة المولد النبوي الشريف يحتفل العالم بمولد سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويكثرون في هذا اليوم من الصلاة والسلام عليه وقراءة القرآن والعبادة وأكل الحلوى وتهنئة الأصدقاء والأقارب والجيران ويقدم موقع بوابة الشرق الأوسط خالص التهاني للمسلمين داعين المولى عز وجل أن يجعلها سنة خير على الجميع:

وهذه مجموعة من رسائل التهنئة يمكنك إرسلها لمن تحب عن طريق المسجات القصيرة أو الواتس آب أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

- عسى درب الهنا دربك وبهاليوم يمتحى ذنبك وأبعث تهنئة بهالمولد من قلبي إلى قلبك.

- إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها.

- ماذا أقول في النبي الرسول؟ هل أقول للبدر حييت يا قمر؟ أم أقول للشمس أهلًا يا كاشفة الظلماء؟ أم أقول للسحاب سلمت يا حامل الماء؟

- في ليلة فاح فيها العود وغنى القمر وانتشى الكون فرحًا وهلل معه البشر وخبت نيران الشياطين وانكفى الشرر وشق ظلام الليل ونور خير البشر لفوه في الحرير عجبًا كيف يلف القمر أم كيف تحويه الأيدي وهو كنوز الزهر.

- هالمرسل يا لتنشد عنه ما بالعالم أثمن منه بسمه العالم ظل يتغنى وبميلاده الكون اتغنى.

- للغالين أغلى هدية معطرة بالزهور الندية بقرب مولد النبي أهديكم أجمل تحية.

- بأنوار النبي أمسيك وبمولده أهنيك وادعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

- كل القلوب إلى الحبيب تميلُ ومعي بهذا شاهد ودليلُ، أما الدليل إذا ذكرت محمداً صارت دموع العارفين تسيلُ، هذا رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العالمين نبيًا.

- بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله متباركين بمولد خير البرايا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

- بالعود والبخور برشات العطور نهنئكم ميلاد الرسول.

- بعشق محمدي وضياء علوي ونور فاطمي، نبارك لكم هذه الليلة ونسألكم الدعاء.

- زهور وبخور لأحلى الناس تدور، بمقدم مولد الرسول المؤيد المنصور. نهنئكم.

- ذكر الرحمن عطر للحياة وفتح الأرزاق، أسعد الله صباحك وبارك لك يومك..

- أجمل الزهور وأحلى البخور بمناسبة مولد النور سيدنا محمد وآله البدور.

- بالمسك والعود نمسي وبالمولد نهني ونقول لك يا أغلى الناس عش متهني.

- لك وردة جورية بماء الورد مروية مكتوب عليها تهنئة بمولد سيد البشرية.

- أعوام البشر والشمس والقمر يزفون التهاني للقائم المنتظر بمولد سيد الرسل.

- عم الفرح والعيد تجدد بميلاد سيد الخلق محمد نبارك لكم ميلاد منقذ البشرية.

- النور في الكون انتشر ابتهاجاً بميلاد سيد البشر نبينا وشفيعنا في يوم المحشر.

- عمت الأفراح كل وادٍ بعد أن نادى المنادي ولد المصطفى الهادي.

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عيد المولد النبوي