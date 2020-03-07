تعد رقائق البطاطا الحلوة المقلية من الوجبة الخفيفة الصحية!

رقائق البطاطا الحلوة:

1 رطل البطاطا الحلوة

4 ملاعق كبيرة من زيت الأفوكادو

3 ملاعق كبيرة من توابل الخبز

جبن خال من منتجات الألبان

الصلصة:

ربع كوب من كريمة جوز الهند

1 ملعقة كبيرة زيت الأفوكادو

1 ملعقة صغيرة من خل التفاح

ربع ملعقة صغيرة ملح البحر

التوابل الناشفة:

2 ملعقة كبيرة رقائق بصل مجففة

2 ملعقة كبيرة حبيبات ثوم مجففة

2 ملعقة صغيرة من الثوم المجفف

1 ملعقة صغيرة ملح البحر

الطريقة:

لصنع رقائق البطاطا

سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت وضعي ورق الخبز مع ورق البرشمان على صينية.

اغسلي البطاطا الحلوة جيداً وافركي القشرة لإزالة أي شوائب.

باستخدام قطاعة ماندولين ، قومي بقطع البطاطا الحلوة بحرص لتكون رقيقة

ضعي رقائق البطاطا الحلوة على الصينية مع مسافة كافية بالتساوي. يرش كل جانب بحوالي 2 ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو، ورشة من التوابل.

تُخبز في الفرن المسخن مسبقاً لمدة 10 دقائق. تخرج من الفرن وتقلب بعناية. تضاف باقي التوابل إلى الجانب الآخر من الرقائق.

توضع في الفرن المسخن مسبقاً وتخبز لمدة 10 دقائق أخرى ، أو حتى تنضج.

يُقدّم الطبق مع صلصة الجبنة إذا أردت.