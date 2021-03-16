تعتبر رقائق التورتيلا المخبوزة منزليًا سريعة وسهلة ومقرمشة للغاية ، وهي طريقة رائعة لاستخدام ما تبقى من خبز التورتيلا ، وهي بديل رائع لاكياس الرقائق الجاهزة...

المكونات:

6 تورتيلا ذرة صغيرة

1/2 ملعقة كبيرة زيت طبخ

رشة ملح واحدة

الطريقة:

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. رص التورتيلا فوق بعضها البعض ، ثم قطّعها إلى ستة مثلثات متساوية الحجم.

ضعي التورتيلا المقطعة في وعاء كبير ورشي الزيت فوقها. قلبي قطع التورتيلا في الزيت برفق حتى تتغطى جميعًا قليلاً. يمكن إضافة الأعشاب والتوابل الأخرى في هذا الوقت ، إذا رغبت في ذلك.

قم بتغطية صينية الخبز بورق زبدة ، ثم انشر قطع التورتيلا على السطح بحيث تكون في طبقة واحدة ومتداخلة بأقل قدر ممكن. يرش القليل من الملح.

اخبزي الرقائق لمدة عشر دقائق ، ثم حركيها برفق واقلبها. أعد الرقائق إلى الفرن واخبزيها حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً (3-5 دقائق أكثر). يتبل بالملح مرة أخرى.

دع الرقائق تبرد قبل التقديم.

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