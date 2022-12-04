رمز الفينيق في فنغ شوي الدلائل والاستخدامات إن الرموز الروحية لطائر الفينيق المهيب معروفة جيدًا في العديد من الثقافات. يمثل طائر الفينيق التحول والخلود والبعث. تعرف على كيفية استخدام رمز طائر الفينيق السحري في فنغ شوي بمنزلك لدعوة التغيير والازدهار والتجديد في حياتك.

رمز الفينيق في فنغ شوي الدلائل والاستخدامات

ما هو الفينيق؟

طائر الفينيق هو طائر أسطوري له معنى روحي عظيم. على غرار التنين ، يظهر طائر الفينيق في كل من الأساطير الشرقية والغربية. تختلف قصة طائر الفينيق من ثقافة إلى أخرى. ومع ذلك ، فإن الأسطورة الأكثر شهرة تتحدث عن طائر رشيق يهلك في النار ثم من الرماد ينشأ ويولد من جديد.

ترتبط الطيور بشكل عام بالحرية وترتبط بالطاقات السماوية لأنها يمكن أن تطير فوق الأرض. يمكن أن يرتفع طائر الفينيق بسرعة نحو الشمس مثل لهيب النار ، وبنفس النار ، فإنه يطلق أي أمتعة وشوائب.

في فنغ شوي ، طائر الفينيق الأحمر هو أحد الأوصياء السماويين الأربعة. إنه الحامي ويجسد اتجاه الجنوب. الحيوانات الميمونة الثلاثة الأخرى هي النمر الأبيض في الغرب ، والسلحفاة السوداء في الشمال ، والتنين الأخضر في الشرق. يرتبط طائر الفينيق أيضًا بطاقة الشمس وعنصر النار بالإضافة إلى الفرص المزدهرة.

أدرج الصينيون القدماء طائر الفينيق في العديد من زخارفهم الفنية الزخرفية. في حين أن طائر الفينيق الأحمر هو أحد الأوصياء السماويين الأربعة ، يمكن رؤية طائر الفينيق مصورًا بكل ألوان قوس قزح. في الصين ، غالبًا ما يتم إقران طائر الفينيق مع التنين لتمثيل اتحاد الين واليانغ ، الإمبراطورة والإمبراطور ، المؤنث والمذكر. من تلقاء نفسه، يتحول رمز طائر الفينيق إلى دور اليانغ الذكوري. طائر الفينيق هو كل من يانغ ويين ، مما يوضح بمهارة الطبيعة غير المزدوجة لمفهوم يين ويانغ.

رمز الفينيق في فنغ شوي الدلائل والاستخدامات

استخدام رمز العنقاء في منزلك

فنغ شوي هو فن صيني قديم يفحص المساحات من حولك من أجل إحداث تحولات إيجابية نشطة في حياتك. يمكن أن يكون استخدام الرموز والصور جنبًا إلى جنب مع نيتك وعقلك طرقًا قوية للعمل مع فنغ شوي في منزلك. يمكن استبدال طائر الفينيق بطيور مماثلة مثل الديك والطاووس. إذا كنت منجذبًا إلى طائر الفينيق ، فإليك بعض الطرق لدمج هذا الطائر السماوي في منزلك وحياتك.

رمز الفينيق في فنغ شوي الدلائل والاستخدامات

تفعيل قطاع الجنوب

يمكنك تنشيط المنطقة الجنوبية لممتلكاتك أو منزلك أو غرفة نومك عن طريق وضع صور لطائر الفينيق. يمكنك تلوين هذا الاتجاه باللون الأحمر أيضًا ، يمكن أن تجلب صورة طائر الفينيق واللون الأحمر بعض الإلهام الإضافي وفرص الثروة.

طائر الفينيق والتنين للعلاقات

يمكن أن تمثل صور طائر الفينيق والتنين معًا علاقة رومانسية متناغمة. يمكن وضع شعار هذا الزواج السحري والسعيد معًا في منطقة العلاقة في منزلك لتقوية شراكتك الأساسية.

في فنغ شوي ، لدينا أداة تسمى باغوا يمكن تراكبها على مخطط أرضية منزلك. عادةً ما تكون منطقة العلاقة ، المسماة Kun باللغة الصينية ، أقصى الزاوية اليمنى لمنزلك إذا كنت تقف أمام الباب الأمامي وتنظر إليه. وإذا كنت عازبًا ، نعم ، يمكنك استخدام تعديل فنغ شوي هذا بقصد دعوة شريك متوافق ومبهج.

النجاح الوظيفي والفرص

هناك منطقة أخرى من خريطة فنغ شوي باغوا مرتبطة بحياتك المهنية ومسار حياتك. إنه يُسمى Kan باللغة الصينية ويقع في المنطقة المركزية الأمامية لمخطط طابق منزلك. يمكنك تحديد صورة طائر الفينيق هنا لدعوة المزيد من الثروة والازدهار والفرص المتعلقة بعملك وحياتك المهنية.

بدلاً من ذلك ، إذا كنت تواجه مشكلة في العثور على منطقة باغوا هذه ، فيمكنك تنشيط بابك الأمامي. وبالمثل ، يمثل بابك الأمامي البوابة التي تدخل فيها الطاقة إلى منزلك وحياتك.

يمكنك وضع صور طائر الفينيق في غرفة نومك أو منطقة التأمل أو حتى ارتداءها على جسمك كمجوهرات.

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