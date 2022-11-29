فنغ شوي أفضل الألوان لإعادة تصميم غرفة الطعام هل تفكرين في تحديث أو إعادة تصميم غرفة الطعام في منزلك لاستقبال العام الجديد بحلة مختلفة؟ الاستعانة بنصائح فنغ شوي في إعادة التصميم يمكن أن يساعدك في الحصول على مساحة أكثر جاذبية وراحة. في فنغ شوي ، ترتبط غرف المنزل بأجزاء مختلفة من حياتك. على سبيل المثال تدور غرفة الطعام حول تجمع الأسرة والاحتفال والاستمتاع بتناول الطعام. أما طاولة الطعام فهي المكان الذي يحمل وجباتنا الشهية اثناء التواصل مع العائلة والأصدقاء.

هناك العديد من الطرق المختلفة للعمل لإعادة تصميم غرفة الطعام. من أبسط هذه الطرق وأكثرها تأثيرًا تغيير الألوان. نحن نتأثر بشدة بما يمكننا رؤيته في البيئة المحيطة بنا، ولألوان تأثير قوي على ما نشعر به وطاقة المكان. وفي فنغ شوي ، ترتبط الألوان بالأنواع المختلفة الطاقة والعناصر وخريطة فنغ شوي باغوا التي تنظر إلى مناطق مختلفة من حياتك.

نظرية ألوان فنغ شوي

أولاً، لست مضطرًا بالضرورة إلى طلاء جدار كامل لجلب طاقة لون معين. بالتأكيد يمكنك طلاء كل الجدران إذا كان ذلك منطقيًا بالنسبة إلى حجم الغرفة، ولكن يمكنك أيضًا أن تكون مبدعًا وتضيف اللون من خلال الأثاث أو الأعمال الفنية أو عناصر الديكور الأخرى.

فنغ شوي أفضل الألوان لإعادة تصميم غرفة الطعام

خارطة ألوان فنغ شوي

اللون البني

يرتبط اللون البني بعنصر الأرض، وطاقة الأرض مستقرة وثابتة

لذلك فهو خيار رائع لمساعدة الضيوف على الشعور بالاستقرار والدفء.

كيفية استخدام اللون البني في غرفة الطعام

اختيار ألواح خشبية بدرجة لون دافئة لطاولة الطعام و / أو الكراسي. لتعزيز الطاقة الترابية، يمكنك استخدام الفخار البني كعنصر ديكور إضافي.

فنغ شوي أفضل الألوان لإعادة تصميم غرفة الطعام

اللون الأخضر

يرتبط اللون الأخضر بالعنصر الخشبي ، الذي يحتوي على طاقة منعشة وطازجة.

كيفية استخدام اللون الأخضر في غرفة الطعام

طلاء الجدران باللون الأخضر الحيوي أو وضع سجادة خضراء اسفل طاولة الطعام لخلق شعور بالوقوف على العشب الأخضر. يمكن أيضًا إضافة النباتات المنزلية أو الزهور على طاولة الطعام.

فنغ شوي أفضل الألوان لإعادة تصميم غرفة الطعام

اللون الأزرق

يرتبط اللون الأزرق​​، والأزرق المخضر، بعنصر الخشب. فكر في السماء الزرقاء الصافية أو أوراق الشجر الخضراء المزرقة. كلها ترتبط بطاقة النمو وعنصر الخشب.

كيفية استخدام اللون الأزرق في غرفة الطعام

طلاء الجدران باللون الأزرق المخضر أو المائي لجلب الهدوء. يمكنك أيضًا إضافة هذه الطاقة الحيوية عن طريق تنجيد الكراسي أو وسائد المقاعد بقماش أزرق مخضر أو إضافة المزهريات المزخرفة.

فنغ شوي أفضل الألوان لإعادة تصميم غرفة الطعام

اللون الأحمر

يرتبط اللون الأحمر والعنابي بعنصر النار ، وهو مصدر إلهام ودافئ وتنشيط. كما أن اللون الأحمر هو لون نشط للغاية وقوي يجعل ضيوفك يشعرون بالدفء والنشاط. يقال إن اللون الأحمر يحفز الشهية ، وغالبًا ما يظهر في المطاعم الصينية.

كيفية استخدام اللون الأحمر في غرفة الطعام

لا ننصح بطلاء الجدران باللون الأحمر. حاول إضافة ديكورات صغيرة من اللون الأحمر، مثل غطاء طاولة مزخرف باللون الأحمر، ورود حمراء أو سجادة بها تفاصيل باللون الأحمر.

فنغ شوي أفضل الألوان لإعادة تصميم غرفة الطعام

اللون الابيض الرمادي

ترتبط هذه الألوان بالطاقة المعدنية، والتي تتعلق بالتركيز والكمال والنظافة. لا يعتبر اللون الأبيض الرمادي (الالمنيوم) من الألوان المثالية للاستخدام في غرفة الطعام من منظور فنغ شوي. فهو غير مناسب لإجراء محادثات طويلة على طاولة الطعام.

كيفية استخدام الأبيض والرمادي في غرفة الطعام

يفضل عمل توازن عن طريق مزج اللون الأبيض والرمادي مع ألوان أخرى. حاول الجمع بينه وبين أحد الألوان الأكثر تحفيزًا مثل الأخضر أو ​​الأحمر. وإذا كنت ترغب في تضمين بعض اللون الأبيض في غرفة الطعام فننصحك باستخدامه لأطباقك.

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