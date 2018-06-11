20 رمزاً في الأحلام تدل على أن زواجك باتَ قريباً

تناول الحلويات الشهية في المنام يعني الزواج

بعد 90 دقيقة من النوم تتراود الأحلام على الدماغ، فمنها ما هو جميل يشعرنا بالاسترخاء والسعادة ومنها كوابيس نتمنى أن نستفيق منها بسرعة، إلا أن بعض الأحلام تجد طريقها لأرض الواقع وتتحقق، لذلك فهي تستحق التفسير.

هناك الكثير من الرموز في الأحلام والتي تدل على الزواج إذا ما راودتك في أحلامك فهذا يعني أن زواجك باتَ قريباً جداً بحسب أشهر مفسري الأحلام. وسنورد لكم بعضاً منها في السطور القادمة:

1- ارتداء الحلي والمجوهرات في المنام هو رمز لزواج الفتاة.

2- رؤية القرآن الكريم في المنام يدل على عقد القران.

3- الحج إلى بيت الله الحرام في أحد رموز الأحلام التي تدل على قرب الزواج.

4- رؤية الفراش، وتغييره لمن كان عازباً تدل على قرب الزواج أيضاً.

5- ارتداء الفتاة لثوب الزفاف في المنام هو أحد دلالات اقتراب الزواج.

6- لبس الحذاء في المنام أيضاً يعني زواجاً قريباً.

7- الموت في المنام لمن كان أعزباً يعني الانتقال إلى القفص الذهبي.

8- دخول الجنة ورؤيتها في المنام هو رمز للزواج والحياة السعيدة والهانئة.

9- رؤية الفتاة للقمر في المنام يعني زواجها من رجل مرموق المكانة، أما رؤية الشاب الأعزب للشمس في أحلامه يعني زواجه.

10- حراثة الأرض وسقايتها في المنام هو رمز لزواج قريب أيضاً.

11- كما أت رؤية الماء في المنام دليل على الزواج.

12- ارتداء الفتاة لتاج في حلمها يعني زواجها.

13- تناول التمر في المنام يدل على رزق جيد قد يكون زواجاً سعيداً.

14- إن اجتماع الأهل والأقارب على وليمة في المنام يدل على زواج.

15- تغيير السكن والانتقال إلى منزل جديد في المنام يعني الانتقال إلى الحياة الزوجية.

16- رؤية القوارير والزجاج في المنام دلالة على اقتراب الزواج.

17- رؤية الفتاة لأسد في المنام يعني زواجها من رجل قوي وصاحب نفوذ أيضاً.

18- الحصول على تأشيرة أو جواز سفر جديد أي تغيير حياة العزوبية ودخول الحياة الزوجية.

19- النظر في المرآة في المنام، يعني الزواج

20- تناول الحلويات الشهية في المنام يعني أيضاً الزواج.

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