تفسير رؤية الفساتين في الأحلام بحسب الألوان!

يعتبر بعض مفسري الأحلام أنّ رؤية الفستان الأسود في المنام يدل الى الوحدة

لا بدّ أنك ككل النساء ترين نفسك في الحلم وأنت ترتدين فستانًا طويلًا كان أم قصيرًا. يختلف لون الفستان بين حلم وآخر. هل تساءلت يومًا ما الذي يعنيه هذا اللون تحديدًا في الحلم؟ اليك تفسير رؤية الفستان في الحلم:

الفستان الأسود:

يعتبر بعض مفسري الأحلام أنّ رؤية الفستان الأسود في المنام يدل الى الوحدة أو الى مرحلة انتقالية في الحياة. ويدل أحيانًا إذا حلمت به مرارًا الى ارتباكك أو كثرة انشغالك أو الى صراعك وخصامك مع أحد المقربين منك.

الفستان الأبيض:

يدل الفستان الأبيض في الحلم الى الزواج. كما يشير الى السلام الداخلي والأمان والإستقرار. والفستان الأبيض الناصع تحديدًا دليل الى القدرة والطاقة، والاندفاع نحو الحياة، ولا يحمل هذا اللون أيّ معنى سلبي على الإطلاق.

الفستان الأحمر:

إذا حلمت نفسك وأنت مرتدية فستانًا أحمر وأنت عزباء فهذا يدل الى أنك سترتبطين قريبًا. و الفستان الأحمر بشكل عام يشير الى الطاقة والإندفاع وأنه قد آن الأوان لتحقيق أحلامك.

الفستان الأزرق:

يدل ارتداء اللون الأزرق في الحلم الى السلام الداخلي كما يرمز الى الرضى والإستقرار. أما العازبات، فإذا حلمن أنفسهنّ يرتدين فستانًا أزرق فهذا يشير الى الإرتباط الرسمي. والمرأة التي تخلع هذا الفستان ستواجه بعض المشكلات مع الشريك.

الفستان الأخضر:

وأخيرًا، يرمز الفستان الأخضر في الحلم الى الخير للتي نرتديه. وهو يدل الى التفاؤل والأمل وتحقيق الأمنيات.

قد يعجبك أيضاً:

تفسير حلم الحج

ما تفسير العري في الأماكن العامة؟

هل هناك تفسير لأحلام وكوابيس الأطفال؟

المصدر: عائلتي