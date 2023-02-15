رهاب الزلازل.. أعراضه وطرق التعامل معه

التأثير النفسي للكوارث قد يمتد إلى آخرين بعيدً عن نطاقها بسبب التعرض المكثف في الأخبار والصور إلى جانب التأثير المباشر للكارثة على من كانوا موجودين في إطارها سواء كان تأثيراً نفسياً أو جسدياً.

هذه التأثيرات التي يمكن أن تمتد إلى آخرين على شكل أزمات نفسية كبيرة يعيشونها على الرغم من عدم تعرضهم بشكل مباشر للزلزال أو تداعيته، لكنهم يعانون من ما يطلق عليه "رهاب الزلازل".

وبحسب الأطباء النفسيين، إن الآثار النفسية للزلازل تكون عادةً ضمن المنطقة التي وقعت فيها، إلا أن تطور التكنولوجيا ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي جعلت التأثير النفسي للزلازل ربما يمتد إلى العالم كله، والذي أصبح يتابع الحدث لحظة بلحظة، وهذا الوضع ربما ينتج عنه "رهاب الزلازل".

أعراض رهاب الزلازل

العزلة وذلك بسبب فقدان الرغبة في التواصل الاجتماعي والخوف.

ظهور كوابيس ذات صلة بالزلازل ومواجهة صعوبات في النوم.

الرغبة المستمرة في الاختفاء أو الفرار.

تراجع الحالة المزاجية مع وجود مشاعر سلبية مثل الغضب والخوف.

إنفاق الكثير من الأموال لتأمين المنزل والخوف من حدوث زلازل.

أعراض جسدية مثل سرعة التنفس والدوخة، صداع، جفاف في الفم، اضطرابات الجهاز الهضمي.

تغيير الخطط الحياتية أو الأنشطة بسبب عدم الشعور بالأمان.

دعاء الزلازل

اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.

اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك.

اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللهم إني أستودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين، واجعل ما أصابهم خيرا ونعمة عليهم، اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين.

اللهم نسألك أن تكون لنا عونا ونصيرا على أمور الدنيا، اللهم لا تُعذبنا، ولا تُسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

اللهم إني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في هذه البلاد.

يارب لك نرفع أيدينا وبك نستمد قوتنا، اللهم انزل علينا سكينتك ورحمتك، وباعد بيننا وبين نوائب الدهر التي لا نطيق والثقل الذي لا يُزاح والفقد الذي نخاف ارحم من توفى في تركيا وسوريا هذا الصباح بسبب الهزة الارضية الموجعة.

اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، نحن عبيدك بنو عبيدك، نَواصينا بيدك، ماضٍ فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

دعاء الزلزال.. أعوذ بك من شرها وشر ما فيها

أسباب حدوث الزلازل