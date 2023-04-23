رهاب السعادة: الأعراض، وطرق العلاج

ما هو رهاب السعادة؟ هل تعلم أن هناك من يخشى السعادة؟ لماذا نخاف من الفرح؟ ما هي أعراض رهاب السعادة؟ هل رهاب السعادة له علاج؟

ما هو رهاب السعادة؟

رهاب السعادة أو الفرح خوف غير مبرر من لحظات الفرح، ويصيب الأشخاص الكماليين والإنطوائيين، الحساسيين جدًا، ولا يعبرون عن إحساسهم بسهولة، الأشخاص الذين لديهم خوف من المجتمع ومن نظرة الآخر، ومن نظرة الأم والأب في التربية.

يقول خبراء نفسيون أن المصاب بـ رهاب السعادة أو ما يسمى الشيروفوبيا وهو اضطراب نفسي، حيث يتجنب المصاب به بالمشاركة في النشاطات التي تجعله سعيدًا، وليس بالضرورة أن يكون شخص حزين، لكنه شخص يعتقد أن لحظات السعادة تليها دائماً لحظات حزن، والشعور بالسعادة يجعله شخص سيء، وإظهار السعادة مضر له ولعائلته وأصدقائه، وأن يكون سعيدًا هي مضيعة للوقت.

أعراض رهاب السعادة

تجنب التفاعل أو التعامل مع الأشخاص المرحين والمتفائلين والإيجابين طوال الوقت.

تجنب المشاركة في المناسبات الاجتماعية

تجنب الانخراط في الأنشطة الترفيهية التي تحسن مزاجهم

الشعور بالقلق من فكرة الذهاب إلى تجمع اجتماعي مثل حفلة أو جمعة أو أي حدث آخر.

أسباب رهاب السعادة

الخوف من الفرح والضحك

استباق الأحداث السلبية قبل أن تأتي

الإحباط والكآبة

إحساس باللاشيء وعدم الاكتمال

يسعى إلى تصغير ذاته

عدم الثقة بالنفس

علاج رهاب السعادة

علاج رهاب السعادة تكون العلاج بالتعرض وهو تعرض المصاب لأحداث سعيدة ليتأكد بنفسه أن ليس بالضرورة أن يكون للسعادة آثار سلبية وهذا الاضطراب لم يسجل بعد أنه مرض نفسي، لكن الأبحاث والدراسات تجرى حوله.

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