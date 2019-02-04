روبيان بالاسبرغوس والتوابل الحارة

طبق الروبيان بالاسبرغوس والتوابل الحارة

طبق الروبيان بالاسبرغوس والتوابل الحارة من المطبخ الايطالي...

المكونات:

700 جم من الروبيان الخام المتوسط المقشر

700 جرام من الاسبراغوس/الهليون (حفنة واحدة)

3 ملاعق كبيرة من الزبدة

1 ملعقة طعام زيت زيتون

5 حص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة توابل إيطالية

2 ملعقة صغيرة من مسحوق البصل

ملح وفلفل طازج ، حسب الذوق

¼ كوب (60 مل) من الخضروات

1 ملعقة طعام من سريراتشا (أو أي صلصة ساخنة تحبها)

رقائق الفلفل الحار، اختياري

عصير نصف ليمونة

بقدونس مفروم أو كزبرة ، للتزيين

الطريقة:

توضع مقلاة كبيرة غير لاصقة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون و 1 ملعقة كبيرة من الزبدة على نار متوسطة. يضاف الهليون ويتبل حسب الذوق. يقلى الهليون حتى يصبح هشا، 4-6 دقائق. يرفع من المقلاة ويوضع جانبا.

في نفس المقلاة ، تضاف 2 ملعقة طعام متبقية من الزبدة والروبيان. يُتبّل المزيج بالملح والفلفل ، ويُطهى لمدة دقيقتين على جانب واحد.

يضاف الثوم المفروم ، التوابل الايطالية ، ومسحوق البصل. يحرك المزيج ويقلب الروبيان حتى يطهى على الجانب الآخر.

يطهى لمدة 1 دقيقة ثم يضاف ¼ كوب من الخضروات والصلصة الحارة ... تخفض الحرارة لمدة دقيقة واحدة ، مع التأكد من عدم طهي الروبيان.

يدفع الروبيان الى الجانب ويضاف الهليون إلى المقلاة. يحرك الهليون ثم يضاف عصير الليمون على الروبيان والهليون. يترك لمدة 1-2 دقيقة. يُرفع عن النار ويزيّن بالبقدونس وشرائح الليمون والفلفل الحار المطحون الأحمر. يقدم الجمبري والهليون على الفور!