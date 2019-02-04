روبيان بالاسبرغوس والتوابل الحارة
طبق الروبيان بالاسبرغوس والتوابل الحارة من المطبخ الايطالي...
المكونات:
700 جم من الروبيان الخام المتوسط المقشر
700 جرام من الاسبراغوس/الهليون (حفنة واحدة)
3 ملاعق كبيرة من الزبدة
1 ملعقة طعام زيت زيتون
5 حص ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة توابل إيطالية
2 ملعقة صغيرة من مسحوق البصل
ملح وفلفل طازج ، حسب الذوق
¼ كوب (60 مل) من الخضروات
1 ملعقة طعام من سريراتشا (أو أي صلصة ساخنة تحبها)
رقائق الفلفل الحار، اختياري
عصير نصف ليمونة
بقدونس مفروم أو كزبرة ، للتزيين
الطريقة:
توضع مقلاة كبيرة غير لاصقة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون و 1 ملعقة كبيرة من الزبدة على نار متوسطة. يضاف الهليون ويتبل حسب الذوق. يقلى الهليون حتى يصبح هشا، 4-6 دقائق. يرفع من المقلاة ويوضع جانبا.
في نفس المقلاة ، تضاف 2 ملعقة طعام متبقية من الزبدة والروبيان. يُتبّل المزيج بالملح والفلفل ، ويُطهى لمدة دقيقتين على جانب واحد.
يضاف الثوم المفروم ، التوابل الايطالية ، ومسحوق البصل. يحرك المزيج ويقلب الروبيان حتى يطهى على الجانب الآخر.
يطهى لمدة 1 دقيقة ثم يضاف ¼ كوب من الخضروات والصلصة الحارة ... تخفض الحرارة لمدة دقيقة واحدة ، مع التأكد من عدم طهي الروبيان.
يدفع الروبيان الى الجانب ويضاف الهليون إلى المقلاة. يحرك الهليون ثم يضاف عصير الليمون على الروبيان والهليون. يترك لمدة 1-2 دقيقة. يُرفع عن النار ويزيّن بالبقدونس وشرائح الليمون والفلفل الحار المطحون الأحمر. يقدم الجمبري والهليون على الفور!