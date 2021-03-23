روبيان بالزبدة والثوم

يعتبر طبق الروبيان بالزبدة والثوم طبق سريع التحضير للغاية يحتوي بروتينًا انتقائيًا رائعًا يمكن إضافته إلى أي وجبة تقريبًا !

المكونات:

½ رطل جمبري

2 حص ثوم

1 ليمون طازج

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/8 ملعقة صغيرة ملح

1/8 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الطازج

1 ملعقة صغيرة بقدونس مفروم (اختياري)

الطريقة:

إذا كان الجمبري مجمدًا ، ضعه في مصفاة وقم بتشغيل الماء البارد على الجمبري لبضع دقائق أو حتى يذوب. إذا لم يكن الجمبري الخاص بك مقشرًا، قم بإزالة القشرة والذيل (إذا رغبت في ذلك). يجفف الروبيان بمنشفة ورقية.

تعصر ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون. يفرم الثوم.

أضيفي الزبدة وزيت الزيتون إلى مقلاة كبيرة. سخني الزبدة وزيت الزيتون على نار متوسطة حتى تذوب الزبدة وتبدأ في تكوين رغوة.

نضيف الجمبري المحضر إلى المقلاة ونطهو الجمبري على كل جانب حتى يصبح لونه ورديًا وغير شفاف. احرص على عدم الإفراط في طهي الجمبري. يستغرق الأمر من 1 إلى 3 دقائق فقط على كل جانب ، اعتمادًا على حجم الجمبري.

أخيرًا ، يضاف الثوم وحوالي 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون إلى المقلاة. استمر في تقليب الجمبري في زبدة الثوم لمدة دقيقة أخرى أو حتى تنضج الحافة النيئة من الثوم.

يتبل الروبيان بالقليل من الملح والفلفل الأسود الطازج والبقدونس المفروم. قلبي المزيج ثم قدميه.

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