روبيان جامبو مشوي بالكركم نقدم لكم طبق مأكولات بحرية مستوحى من الشرق الأوسط وهو خفيف ولذيذ للشواء. الروبيان المشوي بالكركم وصفة سهلة يستمتع بها جميع أفراد عائلتك. هذه الوصفة خالية من الغلوتين ومنتجات الألبان والجوز والبيض وفول الصويا وتناسب حمية باليو.
روبيان جامبو مشوي بالكركم
المكونات:
4 أسياخ خشبية
1 ملعقة صغيرة مسحوق ثوم
1 ملعقة صغيرة كركم مطحون
1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
1 ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز
نصف كيلو جمبري مقشر ومنزوع العرق
قطع ليمون (اختياري)
الطريقة:
- ضع الأسياخ في الماء لتنقع.
- أثناء نقع الأسياخ ، أضيفي مسحوق الثوم والكركم والكزبرة والملح والفلفل في وعاء صغير وقلبي حتى تمتزج المكونات.
- بعد ذلك نضيف زيت الزيتون إلى خليط التوابل.
- أضف الجمبري إلى الأسياخ.
- ثم ادهن الجمبري بمزيج البهارات وزيت الزيتون.
- أحضر الشواية إلى درجة حرارة عالية.
- أضف الأسياخ إلى الشواية واتركها تطهى على كل جانب لمدة دقائق تقريبًا.
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