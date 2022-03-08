روبيان جامبو مشوي بالكركم

أثناء نقع الأسياخ ، أضيفي مسحوق الثوم والكركم والكزبرة والملح والفلفل في وعاء صغير وقلبي حتى تمتزج المكونات

أثناء نقع الأسياخ ، أضيفي مسحوق الثوم والكركم والكزبرة والملح والفلفل في وعاء صغير وقلبي حتى تمتزج المكونات .

أثناء نقع الأسياخ ، أضيفي مسحوق الثوم والكركم والكزبرة والملح والفلفل في وعاء صغير وقلبي حتى تمتزج المكونات .

أثناء نقع الأسياخ ، أضيفي مسحوق الثوم والكركم والكزبرة والملح والفلفل في وعاء صغير وقلبي حتى تمتزج المكونات .

أثناء نقع الأسياخ ، أضيفي مسحوق الثوم والكركم والكزبرة والملح والفلفل في وعاء صغير وقلبي حتى تمتزج المكونات .

بعد ذلك نضيف زيت الزيتون إلى خليط التوابل

بعد ذلك نضيف زيت الزيتون إلى خليط التوابل .

بعد ذلك نضيف زيت الزيتون إلى خليط التوابل .

بعد ذلك نضيف زيت الزيتون إلى خليط التوابل .

بعد ذلك نضيف زيت الزيتون إلى خليط التوابل .