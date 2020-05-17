روتين دائم للعناية بالبشرة

لأن العناية الصحيحة بالبشرة هي أساس نجاح تطبيق مكياج متقن، قدمت "مدرسة الجميلة" كورساً لأسرار العناية بالبشرة بالتعاون مع معالجة البشرة" ميشلين خوند من معهد LIVE REFLECTIONS، يتألف من 10 دروس غنية بأدق التفصيل. نسلط الضوء اليوم على الروتين اليومي للمحافظة على نضارة البشرة، بدءاً من الغذاء وصولاً للعناية الليلية بالبشرة، ونلخص نصائحها كالآتي:

غذاء متوازن

- شرب 2 لتر من الماء يومياً.

- تناول الخضراوات والتنويع في ألوانها؛ كون كل لون يحتوي على فيتامين معين مختلف عن اللون الآخر.

- تناول اللوم، الدجاج والأسماك بشكل معتدل يومياً، والتشكيل ما بينها أسبوعياً، فالأسماك تمد الجسم بأوميغا 3 المحاربة لعلامات التقدم في السن، أما اللحوم والدجاج فهي تحتوي على البروتين.



العناية النهارية والليلية

تنظيف الوجه من الإفرازات والبكتيريا فور الاستيقاظ صباحاً باستخدام الحليب واللوشن، أو التونر للبشرة الدهنية.

تطبيق كريم أو سيروم لمحيط العينين.

تطبيق كريم لكامل الوجه.

وضع واقٍ شمسي.

إزالة الميكاج وتنظيف الوجه قبل النوم بالحليب واللوشن.

تطبيق كريم ليلي أكثر تركيزاً حيث ترتفع نسبة امتصاص البشرة للمنتجات خلال النوم.

لتنظيف البشرة، يُستخدم مستحلب ولوشن بمستخلصات البابونج أو الورود، أو مستحلب وجل، تبعاً لنوع البشرة.



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