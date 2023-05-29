روزي هنتنغتون جريئة وسكارليت جوهانسون بفستان على هيئة حمالة صدر في كان

انطلقت فعاليات اليوم التاسع من مهرجان كان السينمائي ضمن أجواء منافسة شديدة واحتدت بين طواقم العمل في الأعمال المشاركة التي تضمنت أحداث ومشاكل اجتماعية وإنسانية مثيرة للجدل وكان الحديث الأبرز وسيد الموقف هو الخلاف الأوكراني والروسي.

وظهر على سجادة كان نجوم يحضرون للمرة الأولى منذ انطلق هذه الدورة (الدورة السادسة والسبعين).

وتمايزت إطلالات النجمات بين الكلاسيكي والجريء والمبتكر وزين السجادة في هذه الدورة الحضور بإطلالات من دور أزياء عريقة مثل فالانتينو وبرادا التي بدأت في اليوم التاسع في عرض إبداعاتها على سجادة كان للمرة الأولى برفقة سفيرتها الجديدة "سكارليت جوهانسن".

أدريان برودي وجورجينا شابمان من فالانتينو

ظهر الثنائي الجميل في سجادة عرض فيلم مدينة الكويكب "Asteroid City"الجديد الذي يشارك أدريان في بطولته، وتواجدت زوجته جورجينا شابمان لدعمه كالعادة، وظهرت بفستان جميل من فالنتينو جارافاني من مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2023 بكتفين "درابد" وفتحة ساق تصل إلى الركبة بقماش لامع من الباييت والخرز الملون على سطح قماش شيفون أسود متعدد الطبقات. واختارت جورجينا إطلالة ولوك شعر وماكياج بسيطين.

سكارليت جوهانسن للمرة الأولى منذ انطلاق المهرجان

منذ ظهور خبر تعيين سكارليت جوهانسن كالوجه الإعلاني الجديد لدار برادا الإيطالية العريقة برادا حيث وقع عليها الاختيار من كل من ميوتشيا برادا والمصمم راف سيمونز، كانت هذه المرة الأولى التي تظهر فيها سكارليت بتصميم "ميني ماليست"من العلامة برادا حيث ارتدت فستان وردي اللون بقماش الساتان المطفي وتفاصيل علوية من الساتان الأبيض اللامع على هيئة حمالة صدر.

واختارت سكارليت أقراط أذنين من شوميه ولوك شعر بسيط بتمويجة واحدة لمزيد من البساطة.

العارضة السويسرية إلسا هوسك بتصميم صادم من فيكتور أند رولف

لا يبدو أن العارضة السويسرية ذات الأربعة وثلاثون عاما سوف تقع في فخ الابتذال والتكرار على السجادة الحمراء في يوم ما، ففي كل دورة من مهرجان كان تتميز وتتفرد بتصاميم جريئة وصادمة.

دفعتها جرأتها لكسر حاجز كل ما هو تقليدي ومعقول في مشهد "كان" حيث اختارت فستان من مجموعة فيكتور أند رولف للأزياء الراقية التي قدمها المصممان في يناير الماضي في باريس بفستان تفكيكي من اللون الأزرق الباستيل الذي دعم بكورسيه داخلي كلاسيكي باللون البيج التقليدي واختارت ظلال عيون زرقاء بنفس درجة لون الفستان إضافة إلى تسريحة شعر بسيطة وغير متكلفة. إضافة إلى عقد من دار شوبارد.

روزي هنتنتغون وايتلي بفتحة ساق عالية وفيونكة بيضاء

تألقت عارضة الأزياء ونجمة الأفلام البريطانية بإطلالة سوداء من العلامة الإيطالية فالنتينو من المجموعة التي قدمتها العلامة في يناير الماضي في باريس لموسم ربيع وصيف 2023 للأزياء الراقية. فستان من القطن الأسود المطعم بالحرير والساتان وفينوكة بيضاء عند الحوض لتكشف عن فتحة ساق طويلة أظهرت قوام العارضة الممشوق، نسقته مع حذاء أسود اللون وأقراط أذنين من تيفاني أند كو وتسريحة شعر بسيطة.