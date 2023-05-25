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من وحي الماء.. جيرلان تعيد ابتكار خط سوبر أكوا

نارت علي

نارت علي

تاريخ النشر: 25 أيّار / مايو 2023 - 07:02
من وحي الماء..جيرلان تعيد ابتكار خط سوبر أكوا

إن الحديث عن منتجات ترطيب البشرة هو أمر غير منتهي ولا يمكن أن يقف عند أي حد معين أو منتج محدد ممكن أن يحل مشكلة جفاف البشرة بشكل كامل فلا تزال معامل ومختبرات شركات التجميل وعلامات الجمال المختلفة تعمل بشكل مستمر للوصول إلى الأفضل في مجال العناية بالبشرة من حيث الترطيب. 

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لكن جميعنا نعلم بلا شك أنه عندما يتعلق الموضوع بالعناية بالبشرة فليس هنالك علامة تجارية تتقن هذه الأمر أكثر من العلامة الفرنسية الأيقونية جيرلان.

تركيبة ثورية بتقنيات حديثة من جيرلان:

مع المائعات الميكروية المكونة من ماء بتلات الأزهار وقطرات الندى المأخوذة من من معامل جيرلان الطبيعية المنتشرة حول جميع أنحاء العالم وفي المناطق الباردة خصيصا تأتي تركيبة جيرلان سوبر أكوا بالسيروم والكريم الفعالين بحيث يعمل كل منهما على حل الكثير من مشاكل البشرة التي يبدأ حلها من بشرة مرطبة. 

يتغلغل القوام الكريمي والناعم لكل من هذه الكريمات والسيرومات واللوسيون بعمق بداخل بشرتك ليبدأ العمل على إعادة إحياء البشرة من جديد لتكون رطبة ومغذية وجاهزة لمواجهة عوامل الطقس اليومية المختلفة. 

لوسيون سوبر أكوا من جيرلان الخطوة الأولى من الترطيب:

يعمل هذا اللوسيون وهو الخطوة الأولى في روتينك اليومي من خط سوبر أكوا جيرلان على عملية فتح الطريق لباقي منتجات الخط للتغلغل في أعماق البشرة وتوفير كمية الماء والترطيب اللازمين لها للحصول على بشرة ناعمة ونقية من غير أي أوساخ أو شوائب . يتوفر هذا المنتج ابتداء من 46 يورو للحجم الموحد.

سيروم سوبر أكوا بالتقنية المحدثة من الهايدروكس ترانسفير

انتقالا من اثنين من أكثر نظريات العناية بالبشرة حداثة وفعالية في مجال العناية بالجمال تستخدم جيرلان تقنيتين مدموجتين من الهايدروكس ترانسفير وأكوا كومبليكس أدفانسد (Aquacomplex Advanced) للحصول على المركب الخام للماء بالجزيئات الكيميائية البسيطة والمفككة لأعلى ترطيب ممكن للبشرة من غير إحداث أي حساسية أو أضرار للبشرة فهو مناسب للبشرة العادية والدهنية والمختلطة والجافة من غير أن يسبب أي إزعاج لخلايا البشرة الحساسة. 

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يعمل على تصحيح مشاكل البشرة بدءا من الترطيب ولكن يفضل إكمال الروتين باستخدام الكريم الذي سيحل المزيد والمزيد من مشاكل البشرة. يتوفر هذا المنتج بسعر 141 يورو للعبوة ذات حجم 50 مل.

 

الكريم الليلي من خط سوبر أكوا

بتركيبة من جزيئات الماء المفككة ومستحلب أزهار كاميليا الذي يعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ يأتي الكريم الليلي بتركيبة أسمك لتبقى على سطح البشرة لمدة أطول لتتغلغل في عمق البشرة على مدار الليل أثناء النوم لنتائج فعالة في الصبح لتستيقظي كل صباح على بشرة جميلة وصحية ومرطبة. يتوفر الكريم ابتداء من 150 يورو بالحجم الموحد.

كلمات دالة:جيرلانكريم ترطيب

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