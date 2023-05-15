البوابة - يعتبر روست بيف "اللحم البقري" الخالي من الدهون أحد أهم مصادر الحديد، لأنه موجود في شكل (حديد الهيم) الذي يمكن أن يستخدمه الجسم بشكل خاص. الخيار منخفض جدًا في السعرات الحرارية وغني بالماء ويوفر الكثير من البوتاسيوم الذي يخفض ضغط الدم.



روست بيف مع صلصة الفراولة

المكونات:

28 أونصة روست بيف "لحم بقري مشوي"

ملح

فلفل

1 ملعقة كبيرة زيت كانولا

3 أغصان إكليل الجبل

2 ملعقة كبيرة خردل ديجون

1 فلفل أحمر حار

4 أونصات خيار (0.25 خيار)

9 أوقية فراولة

8 أوقية من الأفوكادو

1 ليمونة (عصير)

1 بصل أخضر

½ حفنة كزبرة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون



خطوات التحضير:

- يُشطف روست بيف "لحم البقر المشوي" ويُترك ليجف ويُزيل الدهون والأوتار ويُتبّل بالملح والفلفل. سخني الزيت في مقلاة. يُحمى روست بيف "اللحم البقري المشوي" من جميع الجوانب لمدة 5 دقائق في المرة على نار عالية. يُرفع اللحم ويُترك ليبرد لمدة 3-4 دقائق. في هذه الأثناء ، يغسل إكليل الجبل ، ويجفف. يُدهن اللحم بالخردل ويُغطّى بإكليل الجبل.

- قم بطهي اللحم على الرف في فرن مسخن مسبقًا على 140 درجة مئوية / 275 درجة فهرنهايت ؛ مع مقلاة تحتها لحوالي 50 دقيقة ، حسب سماكة روست بيف ودرجة الطهي المرغوبة (درجة الحرارة الأساسية الوردي).

- في هذه الأثناء ، بالنسبة للصلصة ، قطعي الفلفل الحار إلى نصفين بالطول ، ثم أزيلي البذور ، واغسليها وقطعيها. ينظف الخيار ويغسل ويقطع إلى مكعبات صغيرة. تنظف الفراولة ، تغسل وتقطع إلى قطع صغيرة مقطّعة. تُقطّع الأفوكادو إلى نصفين ، وتُزال النوى ، تقشر، وتُقطّع إلى مكعبات صغيرة وتُمزج على الفور مع عصير الليمون. اغسل الكزبرة وجففها.

- يُمزج الفلفل الحار والخيار والفراولة والأفوكادو والكزبرة في وعاء صغير ، ويُتبل بالملح والفلفل ويُمزج بزيت الزيتون.

- يخرج روست بيف "اللحم البقري المشوي" من الفرن ويترك ليرتاح لمدة 10 دقائق. ثم تقطع إلى شرائح رفيعة. ترتب 3 شرائح من روست بيف "لحم البقر المشوي" مع 3-4 ملاعق كبيرة من صلصة الفراولة على الأطباق.

غولاش الخضار وصفة كلاسيكية نباتية

الروبيان المشوي مع الصلصة البحرية

