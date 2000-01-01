البوابة – هل تحب الوصفات النباتية؟ لما لا تجرب غولاش الخضار انها وصفة كلاسيكية نباتية، مكونها الأساسي هو البطاطا التي تعمل على تخفيف الحموضة المعوية وبالتالي تخفيف الانزعاج. يمكن أن يساعد الفلفل في الوقاية من مرض السكري. والسبب في ذلك هو المركبات النباتية الثانوية التي تحتوي عليها والتي تمنع تكوين السكر والدهون في الجسم.

الغولاش طبق مجري تقليدي وهو عبارة عن حساء أو يخنة يصنع تقليديا من قطع لحم البقر الطرية والبصل المتبل بالفلفل الحلو. ولكن يمكنك إعداده أيضاً للنباتيين باستعمال العديد من أنواع الخضروات الموسمية مثل البطاطا والجزر والبصل والكرفس والفلفل والطماطم.

غولاش الخضار وصفة كلاسيكية نباتية

المكونات:

28 أوقية بطاط ا

4 جزر

1 فلفل أحمر

9 أونصات فطر بني صغير

4 كراث

1 فص ثوم

2 ملعقة كبيرة زيت كانولا

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

28 أوقية مرق الخضار

ملح

الفلفل

1 ½ ملعقة صغيرة الفلفل الحلو المطحون

¼ حفنة من البردقوش

5 أونصات كريمة حامضة قليلة الدسم

غولاش الخضار وصفة كلاسيكية نباتية

خطوات التحضير:

تقشر البطاطا وتغسل وتقطّع إلى مكعبات تقريبًا 1 بوصة. يُنظف الجزر ويُقشر ويُقطع إلى نصفين بالطول ويقطع إلى قطع تقريبًا. 1 بوصة طويلة. يُقطّع الفلفل إلى نصفين ، يُنزع البذور ويُغسل ويُقطّع إلى مكعبات. ينظف الفطر ويقطع إلى أرباع. يقشر الكراث والثوم ويقطع إلى مكعبات . يحمى الزيت في مقلاة. يُقلى الكراث والثوم لمدة 3 دقائق على نار متوسطة. نضيف البطاطا والجزر والفلفل الرومي ويقلب لمدة 2-3 دقائق. يقلب معجون الطماطم ويقلى لمدة 1 دقيقة. يُضاف الفطر ويُحلّى كل شيء بالمرق ويُتبل بالملح والفلفل ومسحوق البابريكا ويُغلى المزيج ويُترك على نار خفيفة لمدة 15-20 دقيقة مع التحريك من حين لآخر حتى يحصل الغولاش النباتي على القوام المطلوب . اغسل البردقوش ، وجففه ، واقطف الأوراق ، وقطعها ثم اخلطها مع نصف الكريمة الحامضة في الغولاش النباتي. يُتبّل الغولاش النباتي حسب الرغبة ويقسم على 4 أطباق. ضعي فوقها الكريمة الحامضة المتبقية ورشي البردقوش المتبقي.

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