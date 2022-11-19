روست شريحة سانتا ماريا للاحتفال بعيد الشكر هو روست من لحم الخاصرة يعرف أيضاً باسم " Tri tip " - له نفس نكهة لحم البقر الرائعة التي تعرفها وتحبها. ويُطلق عليها أحيانًا شريحة لحم سانتا ماريا ، ثلاثية الأطراف قليلة الدهن. هذه الوصفة مليئة بالنكهات الطبيعية للحم البقر. تذكر لا يتعلق الأمر بخلطة توابل سرية أو صلصة خاصة. هذه الوصفة تدور حول مهارتك في الشواء.

يمكن أن يكون طهي الشريحة صعبًا بسبب شكله غير المنتظم ، ولكن عند القيام به بشكل صحيح ، يكون طريًا للغاية وغنياً بالعصارة ولذيذًا. فما هو السر؟ هناك نوعان من التقنيات التي تتلاقى لطبخ روست مثالي.

تسمى التقنية الأولى بالمحلول الملحي الجاف. وهذه طريقة رائعة لنقع اللحم قبل 24 ساعة في محلول ملحي في الثلاجة ، يتغلغل الملح بعمق في ألياف العضلات ، ويضيف نكهة وعصيرًا.

الطريقة الثانية غالبًا ما تسمى "التحمير العكسي" لأنك تحمر اللحم في المرحلة النهائية من الطهي وليس في البداية. فأنت سوف تبدأ بتحمير بطيء على درجة حرارة منخفضة مدخنة. تعمل هذه التقنية على تعزيز التسخين التدريجي والمتساوي في جميع أنحاء اللحم ، مما ينتج عنه تحميص متوسط تقريبًا طوال الوقت ، على الرغم من الشكل الغريب لهذه القطعة.

روست شريحة سانتا ماريا للاحتفال بعيد الشكر

المكونات:

1 روست لحم الخاصرة " Tri tip " وزن (3 إلى 4 أرطال)

3-4 ملاعق صغيرة ملح أو حسب الرغبة

فلفل أسود مطحون طازجًا حسب الرغبة

خشب لإضافة رائحة الشواء. سيعمل المسكيت أو الجوز جيدًا مع هذه الوصفة.

روست شريحة سانتا ماريا للاحتفال بعيد الشكر

الطريقة:

تقلم شريحة اللحم من الدهون، مع ترك حوالي 1/4 بوصة للنكهة لاحقاً اثناء الشي.

استخدمي حوالي 1/2 ملعقة صغيرة من الملح لكل رطل من اللحم. ضعي اللحم المملح على صينية وضعيه في الثلاجة لمدة 12 إلى 24 ساعة. ليست هناك حاجة للف أو تغطية اللحم .

قومي بإعداد الشواية للطهي على منطقتين: شبكة واحدة فوق الفحم مباشرة ، وشبكة فوق مساحة فارغة أو حاجز حرارة مثل عاكس الحجر. اضبطي مدخل الهواء ، بهدف الحصول على درجة حرارة هواء محيطة تتراوح بين 225 فهرنهايت و 275 فهرنهايت. ضعي قطعة من الخشب (وليس رقائق ، ربما شيء بحجم كرة البيسبول) على حافة الفحم .

قبل الشوي مباشرة ، قومي بتتبيل اللحم بكميات وفيرة بالفلفل المطحون الطازج. ضعي الروست على جانب الحرارة غير المباشر للشواية. اشوي اللحم حتى يصل إلى درجة حرارة داخلية 90 فهرنهايت ، ثم اقلبيه. استمري في الشوي في المنطقة غير المباشرة حتى تصل درجة الحرارة الداخلية إلى 115 فهرنهايت .

انقلي اللحم من الجانب غير المباشر إلى الشبكة المباشرة فوق الفحم. اشوي لمدة دقيقتين على كل جانب. قومي بالضغط على شريحة اللحم، إذا أردتِ ترك علامات شواء متقاطعة. عندما تصل درجة حرارة اللحم الداخلية إلى 125 فهرنهايت ، أبعديها عن النار .

لفي شريحة اللحم بإحكام بورق الألمنيوم. اتركي اللحم لمدة 10 دقائق قبل التقديم.

قطعي الروست بشكل عمودي وقدميها على الفور .

أكواب القرع والتفاح بالتوابل الدافئة