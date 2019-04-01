4 رياضات تُساعد على خسارة الوزن

ممارسة كرة السلة لمُدّة ساعة كاملة كفيلٌ بحرق ما يُقارب 700 سعرة حراريّة

تعتبر المُشاركة في الألعاب الرياضيّة يُساعد الشخص على التعرف على أهمية العمل الجماعي وتكوين الصداقات والتغلُب على التوتر وقضاء أوقات ممتعة، هذا وتُعدّ ممارسة الرياضة مُفيدة لخسارة الوزن عن طريق حرق الكثير من السُعرات الحراريّة في وقتٍ قصير، ومن بعض الرياضات التي تُساعد على خسارة الوزن:

1- كرة السلة: تشمل لُعبة كُرة السلة على العديد من الحركات السريعة كالركض والقفز وعكس الاتجاهات بسرعة قصوى، وممارسة هذهِ اللعبة لمُدّة ساعة كاملة كفيلٌ بحرق ما يُقارب 700 سعرة حراريّة.

2- التنس: تجمع رياضة التنس العديد من الحركات الشديدة كالجري وضرب الكرة وتغيير الإتجاه لصد ضربات الخصم، وتتطلب هذهِ الرياضة أيضاً جُهداً للعضلات ولنظام القلب والأوعية الدموية، ووفقاً لبعض الدراسات فإنَّ هذهِ الرياضة من شأنها حرق 320 سعرة حرارية تقريباً في الساعة الواحدة لشخص يزن 70كغ.

3- السباحة: تُعدّ السباحة رياضة القلب والأوعية الدموية وهيَ للجسم كاملاً، ولا يحتاج الشخص لممارستها للكثير فقط يحتاج للملابس والنظارات والبركة الخاصة بالسباحة، وهيَ تُساعد على حرق 444 سعرة حرارية لكل 30 دقيقة نشطة.

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4- الركض: لا تحتاج رياضة الركض سوى لحذاء مُناسب لها، ومن المهم أيضاً التحقق من معدل نبضات القلب بانتظام عند ممارستها للتأكد من الحصول على تمرينٍ قوي، ويُمكن حرق حوالي 394 سعرة حرارية لكل 30 دقيقة نشطة عندَ ممارسة هذهِ الرياضة.

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