ريا أبي راشد باربي في حفل إفتتاح مهرجان كان السينمائي 2023

خطفت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد الأنظار في حفل إفتتاح مهرجان كان السينمائي 2023 بدورته الـ 76 والذي أقيم في مدينة كان قصر المهرجانات.

تفاصيل إطلالة ريا أبي راشد

برزت إطلالة ريا أبي راشد في حفل إفتتاح مهرجان كان السينمائي 2023 يوم أمس الموافق الثلاثاء 16 مايو 2023، بفستان بدون أكمام سترابلس طويل باللون الفوشيا منقوش بالأزهار ومزين بالورود النافرة، وجاء قريب من ستايل الباربي بتصميم اللبنانية جيمي معلوف.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت ريا أبي راشد تسريحة شعر نصف رفعة حيث جمعت الجزء الأول من شعرها بستايل الكعكة وتركت الباقي منسدلاً على ظهرها مع خصل الويفي بطريقة ناعمة بسيطة، وأكملت جمالها بوضع مكياج ناعم ناسب لون بشرتها من Dior Beauty Official.

وأكملت الإعلامية اللبنانية طلتها الساحرة بارتداء مجوهرات فاخرة من الألماس وأقراط تجمع بين البساطة والأناقة من مجوهرات بولغاري.