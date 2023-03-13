ريا أبي راشد بإطلالة لامعة في حفل جوائز الأوسكار 2023

البوابة - أطلّت الإعلامية اللبنانية الشهيرة ريا أبي راشد بلوك لامع وفخم في الوقت نفسه، حيث ارتدت فستان طويل باللون البرتقالي المرصع بزخارف من الكريستال بأكتاف منسدلة أحدهما موصول بوشاح متدلي على شكل كم مفتوح ينسدل بفخامة على الأرض، وبقصّة الأوف شولدر من توقيع دار المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة Georges Hobeika.

وأكملت الإعلامية اللبنانية أناقتها بوضع مجوهرات باللون الذهبي من Bulgari، وحرصت على اختيار مكياج ملفت وجذاب، وتألقت بتسريحة شعر ناعمة ومنسدلة على ظهرها، مع الصندل الذهبي الفاخر والبراق الذي حمل توقيع دار René Caovilla.

تفاصيل إطلالة رجوة بنت خالد آل سيف خطيبة الأمير حسين

الأميرة إيمان بنت عبدالله باللون الأبيض… أجمل الإطلالات

إطلالة الملكة رانيا في حفلة حناء ابنتها الأميرة إيمان