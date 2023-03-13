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ريا أبي راشد بإطلالة لامعة في حفل جوائز الأوسكار 2023

نادين طاهر

نادين طاهر

تاريخ النشر: 13 آذار / مارس 2023 - 08:12
ريا أبي راشد بإطلالة لامعة في حفل جوائز الأوسكار 2023
ريا أبي راشد بإطلالة لامعة في حفل جوائز الأوسكار 2023

البوابة - أطلّت الإعلامية اللبنانية الشهيرة ريا أبي راشد بلوك لامع وفخم في الوقت نفسه، حيث ارتدت فستان طويل باللون البرتقالي المرصع بزخارف من الكريستال بأكتاف منسدلة أحدهما موصول بوشاح متدلي على شكل كم مفتوح ينسدل بفخامة على الأرض، وبقصّة الأوف شولدر من توقيع دار المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة Georges Hobeika.

ريا أبي راشد بإطلالة لامعة في حفل جوائز الأوسكار 2023

ريا أبي راشد بإطلالة لامعة في حفل جوائز الأوسكار 2023

ريا أبي راشد بإطلالة لامعة في حفل جوائز الأوسكار 2023

وأكملت الإعلامية اللبنانية أناقتها بوضع مجوهرات باللون الذهبي من Bulgari، وحرصت على اختيار مكياج ملفت وجذاب، وتألقت بتسريحة شعر ناعمة ومنسدلة على ظهرها، مع الصندل الذهبي الفاخر والبراق الذي حمل توقيع دار René Caovilla.

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كلمات دالة:ريا أبي راشد

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