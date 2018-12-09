ريجيم السوائل لنتائج سريعة ومذهلة

هل مللتِ من تطبيق أنواع متعددة من الريجيم لإنقاص وزنكِ بلا جدوى؟ ننصحكِ بتجربة ريجيم السوائل، الذي حقق نتائج مذهلة. فقد أثبتت دراسة أمريكية أن الريجيم الذي يعتمد على تناول أي نوع من عصير الفواكه أو الخضراوات الطازجة والماء طوال الأسبوع، يساعد في التخلص من الكميات الزائدة والمتراكمة من الفضلات في الجسم، وبالتالي يفقد الجسم الكثير من الوزن.

ريجيم السوائل: ريجيم السوائل له نماذج متعددة، ولكنه يعتمد في الأساس على المشروبات قليلة السعرات الحرارية، وتُوزع هذه المشروبات على ثلاث أو أربع وجبات على مدار اليوم، وهناك بعض الأنظمة منه تُستبدل فيها وجبة الإفطار أو الغداء بالسوائل مع الحفاظ على تناول أحد الوجبات الكاملة والمتوازنة.

وينصح المتخصصون عند اتباع هذا الريجيم باختيار أنواع مختلفة من الفواكه والخضراوات، مثل: الخيار والطماطم والجزر والكرفس والتفاح والموز، ليحصل الجسم على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها. 5

نصائح هامة خلال اتباع ريجيم السوائل:

الإكثار من شرب الماء خلال اليوم بما لا يقل عن 8 أكواب على مدار اليوم، ومن الأفضل شرب كوب من الماء بالإضافة إلى نوعين مختلفين من المشروبات كل ساعة.

يفضل تناول الفواكه الخالية من اللب، مثل التفاح والموز وصنع عصائر منها.

يمكن إضافة الشوفان أو حبوب القمح إلى المشروبات لزيادة قيمتها الغذائية. مسموح بشرب جميع أنواع المشروبات باستثناء المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

يفضل التقليل من المشروبات التي تحتوي على السكر.

يجب تحديد يوم واحد في الأسبوع لتناول طعام عادي مع تثبيت هذا اليوم.

تناول الشوربات الدافئة ما بين شوربة اللحم والخضار والدجاج.