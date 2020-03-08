ريجيم الفجل لانقاص الوزن الزائد

يتنوع الفجل ما بين الأبيض والأحمر والأسود. قد يؤكل طازجاً، أو مطبوخاً أو مخللاً، ويؤكد أطباء التغذية على أن ريجيم الفجل قادر على أن يخلّص الأشخاص المواظبين عليه نحو 9 كيلوغرامات من الوزن الزائد، خلال أسبوع واحد. فهو يُعتبر من أهم الخضراوات الموصى بها عند اتباع أي ريجيم غذائي، حيث يساعد هذا النوع من الخضار على:

- إنقاص الوزن الزائد.

- إذابة الزوائد من الدهون في الجسم والتخلص منها السيليوليت.

- تنحيف منطقة الأرداف.

- زيادة معدلات التمثيل الغذائي الأيض)

- يساعد في عمليات حرق السعرات الحرارية والدهون الزائدة خصوصاً الدهون المتراكمة في منطقة (الأرداف).

ريجيم الفجل لإنقاص الوزن

يُمكنك تجربة ريجيم الفجل التالي (لمدة أسبوع) لإنقاص الوزن بفاعلية:

- وجبة الفطور: برتقالة + شريحة جبن قليل الدسم (قريش)+ شريحة توست من القمح الكامل + كوب دافئ من عشبة الميرامية +2 حبة فجل.

- وجبة الغذاء: 6 حبات فجل + صدر دجاج مسلوق منزوع الجلد + نصف برتقالة.

- وجبة العشاء: 6 حبات فجل + برتقالة + سلطة مكونة من خيار وثمرة طماطم وخس+ كوب لبن زبادي.

نصائح هامة:

يجب عند إتباع ريجيم الفجل لإنقاص الوزن الآتي:

- ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة من 10 – 15 دقيقة يومياً.

- تجنب إضافة الملح والبهارات على الطعام (يمكنكِ استبدالُها بالليمون الحامض مع السلطة والبصل مع الدجاج).

- إذا شعرتِ بالجوع بين الوجبات، لا تتناولي سوى الفجل .

كما أكد أطباء التغذية على ضرورة تناول الفجل لقدرته الفائقة على :

- تنقية البشرة ونضارتها.

- خفض معدلات الكوليسترول السيئ في الدم (HDL).

- خفض ضغط الدم المرتفع.

- تطهير الكبد.

- يفيد مرضى السكري.

- الفجل غذاء هام لشعر أكثر حيوية ولمعان.

- يساعد على الوقاية من الأورام والسرطان.

- يفيد الفجل في برامج التخسيس وإنقاص الوزن.