ريجيم الموز لرشاقة أكيدة وخسارة أسرع للوزن

يتميز بالموز بالعديد من الفوائد الصحية والتجميلية أيضاً، ومن أهم فوائد الموز الصحية هو دوره في إنقاص الوزن وخسارة الدهون الزائدة بالجسم، وذلك لأن تناوله يساعد الجسم على إفراز هرمون "الكوليستوكينن" الذي يقوم بإرسال إشارة للجهاز العصبي لتنبيه الأمعاء بالشبع وكبح الشهية.

يتركز ريجيم الموز في وجبة الإفطار بشكل خاص عن بقية الوجبات اليومية:

وجبة الإفطار:

كوب من الماء

ثمار من الموز "حتى يتم الشعور بالشبع"

كوب من الشاي أو الحليب، ويمنع شرب الكافيين

وجبة الغداء:

تناول أى وجبة متكاملة العناصر الغذائية، ولكن تمنع الدهون الغير صحية بالوجبة والكربوهيدرات العالية.

التحلية بثمرة واحدة من الموز.

وجبة العشاء:

تناول الوجبة من إختياركِ ولكن يمنع تناول السكريات والحلوى.

يجب تناول وجبة العشاء قبل الثامنة مساءاً.

وجبة خفيفة:

تكون بين وجبتي الغداء والعشاء عند الشعور بالجوع.

اختيارات إضافية:

كوب من شرائح الموز والتوت أو أي نوع آخر من الفواكه خفيفة السعرات الحرارية.

كوب من شرائح الجزر.

2 ملعقة صغيرة من الفول السوداني او اللوز.

2 شرائح من الجبنة البيضاء قليلة الدسم.

ملاحظات هامة:

يمنع إعتماد هذا الريجيم لمن تعاني من الحساسية تجاه الموز، او من تعاني من مرض السكر والكبد والحصوات المرارية إلا بعد إستشارة الطبيب.

يجب عدم إعتماد هذا الريجيم لأكثر من اسبوعين متتاليين حتى لا يؤدي إلى تقليل نسبة السكر في الدم ويؤثر على الصحة العامة للجسم، وخاصة لمن تعاني من نقص السكر في الدم.